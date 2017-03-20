Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada, dün tutuksuz sanık Üstçavuş İsmail Ş. savunma yaptı. İsmail Ş., savunmasında darbe girişimi sırasında nizamiye girişinde nöbetçi olduğunu söyledi. Mahkemedeki savunmasında nöbetinin sorunsuz geçtiğini ve saat 21.30 sıralarında Yüzbaşı Kemal Keskin'in geldiğini anlatan İsmail Ş., "Bana 'Ordu yönetime el koydu, sorumluluk bende' dedi. Daha sonra Acil Müdahale Mangası'nı çağırmamı emretti. Buradan gelen 2 veya 3 askerle birlikte bize mevzi aldırdı" dedi.

“BİNBAŞI TÜMGENERALİ NASIL TEHDİT EDER”

Savunmasının devamında İsmail Ş., “Dede daha sonra bulunduğumuz yere gelerek Keskin’le bir takım görüşmeler yaptı. Daha sonra Yüzbaşı Kemal Keskin ‘Kurmay Başkanın evini bilen var mı?’ diye sordu. Ben de refleks olarak bildiğimi söyledim. Daha sonra bana İbrahim Dede'nin arabasına binerek yolu tarif etmemi istedi. Bizi evin arkasına bıraktı. Kendisi konutun kapısına yöneldi. Daha sonra orada 15 dakika bulundu. Avni Paşa konuttan çıkmış. İbrahim Dede'den bir ses duydum, 'Komutanım konuttan dışarı çıkamazsınız' diye. Avni Paşa konuttan geri girmiş. Hatta ben de şaşırdım, bir binbaşı tümgenerali nasıl tehdit eder anlayamadım. Daha sonra bizi toplayarak oradan ayrıldı” diye konuştu.

“MEVZİ AL!’ DİYE BAĞIRDI”

Orduevi'ne geçtiklerini ve yaklaşık 10 dakika sonra kışlaya geri döndüklerini belirten İsmail Ş., bu sırada haberleri takip ettiğini ve darbe girişimi olduğunu ilk kez o zaman öğrendiğini belirtti. O sırada polis ekiplerinin barikat kurmaya başladığını anlatan İsmail Ş, “Akabinde makam araçları geldi. Ardından da Vali Bey geldi. Vali Bey Kemal Keskin ile konuştu. Ardından Kemal Keskin ‘mevzi al!’ diye bağırdı. Bu bağırmasıyla birlikte askerler kırma kolunu çekti, kendisi de kırma kolunu çekti" diye konuştu.

“ASLANLARIM BURADA”

İsmail Ş., savunmasında, "Kemal Keskin askerlere, 'Aslanlarım burası bizim. Buraya kimseyi sokmayacağız. Ordu Komutanı, kışlamız bizim şerefimiz' diyordu. Bu sırada çatışmalar başladı. Kesinlikle hiç bir şekilde çatışmaya girmedim. Tek bir kurşun atmadım" diye konuştu.

ÜÇBUDAK SAVUNMASINI YAPTI

Tutuklu sanık Ahmet Üçbudak ise mahkemede ki savunmasında, “Bahadır Erdemli Ordu Evindeyken beni arayarak, terör örgütüne yönelik önemli bir eylem olduğunu, birliklerimize gitmemizi söyledi” dedi. Rize Kapalı Cezaevinden görüntülü sistem ile bağlantı kurulan Ahmet Üçbudak savunmasında,

“İsmail Yarbay da ‘biraz bekleyelim, durum netleşsin’ dedi. İsmail Yarbay, köprüde karışıklık olduğunu ve alaya gideceğini söyledi. Alaya gittik. Ulaşabildiğim personeli alaya çağırıp, hazırlıklarını yapıp beklemelerini emrettim. Tuncay Pekşen, neden hazırlık yaptığımızı söyledi. Biz de Zeki Karataş’ın emriyle hazırlık yaptığımızı söyledik. Tuncay Albay, Zeki Paşaya ulaşmaya çalıştı. Saatlerce ulaşılamadı. Emir komutayı devraldığına dair bize bir şey vermedi. Olağanüstü bir durumdu, olağanüstü kararlar alması gerekirdi. 6 saat odasında oturduk. Emir komutayı alma gibi bir şey olmadı” dedi.

“ÇATIŞMA SESLERİ GELİYORDU”

Gecenin ilerleyen saatlerinde askeri telefondan Zeki Karataş’a ulaşıldığını anlatan Üçbudak, “Sabahleyin gündoğumu gibi cep telefonuma bakma ihtiyacı hissettim, uzun süre bakmamıştım. Bahadır Albayın beni 5-6 defa üst üste aradığını gördüm. Önemli bir durum olduğunu düşünüp aradım. ‘Karargahta çatışma var, ölü yaralılar var. Fatih öldü, Kemal vuruldu’ dedi. Çatışma sesleri geliyordu. Zeki Paşanın emriyle aradığını düşünüyorum. Sağlıklı bir iletişim kuramadım, tam olarak ne demek istediğini anlayamamıştım” dedi.

“HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETTİM”

Malatya’da darbeye dair basında haber geçmediğini ifade eden Ahmet Üçbudak, “Darbe ülke genelinde bastırılmış, gece bitmişti. Malatya’da herhangi bir haber geçmemişti. Keşif maksatlı gitmeye karar verdik. Ordu komutanının güvenliği de söz konusuydu. 2 ZPT ile kışlanın kuzeyinden yola çıktık. Çevreyolu’nda ilerledik. Akan trafiğe girdik. Trafikte araçlara zarar vermemek için refüje girdim. Battalgazi yol ayrımından ordu karargahın 2 nolu nizamiyeden girmeyi düşündük. 2 nolu nizamiyeye giden yol tıkalıydı. Olumsuz bir duruma sebebiyet vermemek için tali bir yoldan ordu kışlasına girme yolu aradık. İkaz ve polis görmedim. Bir araç geçecek boşluk vardı. Oraya yaklaşınca arkamdan ateş edildiğini gördüm. Yolda park eden 2 araca ZPT’nin sürdüğünü gördüm. Bana dışarıdan, arkamdan atılan mermiler vardı. Bir mermi geldi ve sağ koluma değdi. Üzerimize ateş açılmaması için uyarı maksatlı piyade tüfeğiyle hedef gözetmeksizin ateş ettim. Hiçbir canlıya, araca, nesneye ateş etmedim” sözlerini kaydetti.

“İSTEK DIŞI ÇARPTI”

Karargah binasına istek dışı çarptığını anlatan Üçbudak, “Araç istek dışı kışla duvarına çarptı. Telsiz irtibatında problem vardı. Araç orada durdu, dışarıdan üzerimize ateş açıldı. Tahrike kapılmayarak, aracı onların üzerine sürmedim. İsmail Yarbayın aracının yolda kaldığını öğrendim. Yıkılan duvardan kışlaya girdim. Dışarıdan üzerime yoğun bir ateş ediliyordu. Mermi atışları uzaktan yapılıyordu. Eğilerek hafif şekilde koştum, kendimi emniyetli bir yere atmaya çalıştım, önce sol sonra sağ ayağımdan vuruldum ve yere düştüm. Vuruldum yerden kimseyi göremiyordum, herkes mevzilenmişti. Yerde kendimi tanıttım, aşırı derecede kan kaybediyordum. Kışla dışından bir asker sopaya bez takmış vaziyette beni alıp polislerin bulunduğu duvara yakın bir yere götürdü. Tankçı bir albay cüzdanımı karıştırarak, yüzüme eğildi ‘oğlum niye geldin, şerefsiz’ diyerek kırık olan ayaklarıma tekme attırdı. Bu albayın generalliğe terfi ettirildiğini de duydum, ismini bilmiyorum. İlk müdahaleye müteakip beni ambulansa koyup hastaneye sevk ettiler” ifadelerinde bulundu.

“HABERİM YOKTU”

Malatya’da gelişen olaylar hakkında bilgisinin olmadığını ifade eden Üçbudak, Ordu Karargahında çatışma olduğunu, olay yerine anlama maksatlı gittiğini söyledi. Üçbudak savunmasının devamında, “Darbe ile ilgili bir hazırlık yapacaksam mesaide kalmam lazımdı. Personeli mesaiden göndermemem lazımdı, bunların hiçbiri olmamıştır. Acil bir durum vardı, olağanüstü durumlar olağanüstü kararlar almayı gerektirir. Keşfe İsmail Yarbay ile o teğmenlerden birini göndersem hem kendilerini öldürtürler hem de çevredeki insanlara birçok zarar verirlerdi. O gün herkes emrime uymuş, Alay Komutanı da bana yetki vermiştir. Emrine uymayacak olsam beni gözaltına alması gerekirdi. Alay Komutanı Tuncay Pekşen, 16 Temmuz itibariyle izinlidir. Hiçbir yetkisi yoktur. Odasına bulunduğu sürede görevi aldığına dair tutanak tutmamıştır. Mahkemenin 2. Ordu Komutanlığına yazı yazmasını istiyorum. O gün resmi yetkili kimdir? Kışla içerisinde 25 dakika boyunca dolaştım. Telefon geldikten sonra 30 dakika kalmışımdır. Bu süre içerisinde bize kimse müdahale etmemiştir. Tuncay Pekşen’in yetkili olduğuna dair bir belge yoktur. Yetkiliyse sorumlulukları üzerine alıp, alay komutanı gibi davranması gerekiyordu. Darbeye teşebbüs için gitmiş olsaydım birçok araçla giderdim. Darbenin gece başarısız olduğunu gördük. O saatte darbeyi desteklemeye gitmek aptallık olur. Darbeyle alakası yok, keşif amaçlı gittik” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK