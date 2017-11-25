Meteoroloji hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte zirai don uyarısı yaptı. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklık düşüşüyle birlikte bölge genelinde hafif zirai don ve buzlanma riski bulunduğunu bildirerek, olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önerdi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölgemizde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1-2 derece santigrat düşmesi beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir" denildi.

İHA