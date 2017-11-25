25 Kasım 2017 Cumartesi

Zirai don uyarısı yapıldı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman Tunceli ve Bingöl için hafif zirai don uyarısı yaptı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 10:49
Zirai don uyarısı yapıldı!

  Meteoroloji hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte zirai don uyarısı yaptı. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklık düşüşüyle birlikte bölge genelinde hafif zirai don ve buzlanma riski bulunduğunu bildirerek, olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önerdi.

 

SICAKLIKLAR DÜŞECEK
  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölgemizde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1-2 derece santigrat düşmesi beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir" denildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahZİRAİ DON

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