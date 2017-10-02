Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı dün gerçekleştirildi. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Odası’nda düzenlenen toplantıya Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç ile ilçe Ziraat Odaları başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, yıllardır Malatya’nın en büyük gelir kaynağı olan kayısının pazar sorunu ve kayısı üreten üreticinin sorunlarını her yerde anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, asılsız vaatler aldıklarını ileri sürdü.

ÜRETİCİMİZ BÜYÜK BİR FELAKET YAŞADI

“11 milyon kayısı ağacımızı da kaybettik” diyen Başkan Kılıç, “2017 yılı içerisinde 1 milyon kayısı ağacı kesilerek odun olarak satıldı. Kalan 10 milyon ağacında dallarının yarısı kurumuş kesilmeyi bekliyor. Üreticimiz büyük bir felaket yaşamış 20-30 yıl emek verdikleri ağaçları verimsiz hale gelmiştir. Bu sorumsuzluk devam ederse 5 yıl sonra Malatya'da kayısı denen bir ürün kalmayacaktır. Bunun en büyük sorumlusu DSİ'dir. Bin bir Gölet Projesi adı altında sulama barajlarını besleyen sulara gölet yaparak barajlar kurutulmuştur. Kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşarken Tohma Nehri’ne gelen suları keserek Battalgazi ve Yazıhan bölgesini susuz bırakarak kayısı bahçelerini kurutmuştur. Vatandaştan su parası toplarken nasıl su vereceğini düşünmeden bu felakete sebep olmuştur” ifadelerini öne sürdü.

“RECEP TAYİP ERDOĞAN’IN ŞAHSINA OY VERİYORUZ”

Başkan Kılıç, üreticilerin bahçelerindeki ağaçları kesmeden evvel zarar ziyan tespitlerini yapmaları gerektiğini ifade ederek, “Aksi halde hiçbir hak talep etmeleri mümkün değildir. Kayısı üreticimiz, fındık üreticimize verilen hakları televizyondan, haber ajanslarından izleyip yanımıza koşuyorlar ‘neden kayısıya bu haklar verilmiyor?’ diye soruyorlar. Bizler de Tarım Bakanlığına gidiyoruz. Oradaki Bürokratlar bize şu cevabı veriyorlar: ‘Fındığın arkasında 110 tane milletvekili var, durum siyasi.’ Bizim de 1 Bakanımız, 1 Genel Başkan Yardımcımız, 2 seçilmiş milletvekilimiz, 2 tanımadığımız, görmediğimiz atanmış milletvekilimiz var. Yüzde 70 de, iktidar partisine Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın şahsına oy veriyoruz” sözlerini kaydetti.

FAZLA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ

Ülke ekonomisi büyürken kendilerinin tükendiğini öne süren Başkan Kılıç, “Fazla bir şey de istemiyoruz. Toprak mahsulleri ofisi 600 bin ton fındık alıyorsa 50 bin tonda kuru kayısı alsın. Fındığa verilen dekara 175 TL havza bazlı destek kayısıya da verilsin diyoruz vermiyorlar. Fındık üreticileri de sıkıntıdadır. Onlarda bizim kardeşlerimiz verilmesin demiyoruz fakat kayısının maliyeti ve işçiliği fındık maliyetinin 3 katı ülkemizin ekonomisi büyürken biz tükeniyoruz 4 yıllık borçlarımız katlanarak büyüyor. Biz zararına maliyetin yarısına ürün satıyoruz. Bahçemizi satsak borçlarımızı ödeyemiyoruz. Esnafın sanayicinin borçlan yapılandırılıyor, faizleri siliniyor, çiftçi icraya veriliyor. Çünkü TBMM'de 1 tane çiftçi yoktur. Tamamı sanayici ve iş adamı onun için tarım sektörü perişan durumda” diye konuştu.

ALKIŞ ÇALARAK HİÇBİR HAK ELDE EDİLMEZ

Siyasetçilerin üreticinin değil ticaretçinin tarafını tuttuklarını iddia eden Başkan Kılıç, “Malatya'yı sorunsuz bir il olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Herkes makamının derdinde, kayısı üreticisi kimin umurunda? 1 futbol takımı kadar değerimiz yoktur. Siyasetçilerimiz üreticinin değil ticaretçinin tarafını tutuyorlar. Cumhurbaşkanımız ilimize geliyor 5 dakika görüşmek istiyoruz, görüştürmüyorlar. Pankart hazırlıyoruz, açtırmıyorlar. Biz üreticimizden şunu istiyoruz; bu hakları alana kadar siyasetçileri gördüğünüzde iktidar-muhalefet fark etmez alkışlamayın, yanlarında durmayın, sizinle kayısıyla, alakası olmayan konulara alkış çalmayın. Alkış çalarak hiçbir hak elde edilmez. Birlik olursak hakkımız olanı söke söke alırız; üvey evlat muamelesini kabul etmiyoruz. Odalarınızdan gelen mesajlara dikkat edin. Malatya'da kayısıyı değil de nohut ve mercimeği havza bazlı destek kapsamına alanlara bir sürprizimiz olabilir. Demokratik hakkımızı kullanabiliriz. He an bir gece üreticimizle, traktörlerimizle Malatya çarşısının içine dalabiliriz” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL