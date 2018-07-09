Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99974
ALTIN
184.353
DOLAR
4.5455
STERLİN
6.0711
EURO
5.3499

Ziraat odaları açıklamasına tepki

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren’in, “Ziraat odaları kalksın. Devletin verdiği paranın 3’te birini veya 4’te birini çiftçinin cebinden alıyorlar” sözlerini değerlendiren Malatya Ziraat Odaları Birliği İl Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç, açıklamanın talihsiz bir açıklama olduğunu belirtti. Başkan Kılıç, ziraat odalarının kendi giderleri için çiftçiden yıllık 41 TL aldığını dile getirerek, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları mum gibi üflemekle sönecek bir kurum değildir” dedi.

Ziraat odaları açıklamasına tepki

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren’in, “Ziraat odaları kalksın. Devletin verdiği paranın 3’te birini veya 4’te birini çiftçinin cebinden alıyorlar” sözlerini değerlendiren Malatya Ziraat Odaları Birliği İl Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç, açıklamanın talihsiz bir açıklama olduğunu belirtti. Başkan Kılıç, ziraat odalarının kendi giderleri için çiftçiden yıllık 41 TL aldığını dile getirerek, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları mum gibi üflemekle sönecek bir kurum değildir” dedi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:34
Ziraat odaları açıklamasına tepki

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren’in AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı dernek ziyaretinde kendisine önerdiği, “Ziraat odaları kalksın. Sulama birlikleri gibi. O para Tarım İl Müdürlüklerine verilsin. Aldıkları para haram zıkkım olsun, yazıktır. Devletin verdiği paranın 3’te birini veya 4’te birini çiftçinin cebinden alıyorlar” sözlerine tepki gösteren Malatya Ziraat Odaları Birliği İl Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin mum gibi üflenerek sönecek bir kurum olmadığını ifade eden Başkan Kılıç, bir defa bunun anayasal düzen içerisinde oturmuş bir kurum olduğunu söyledi.

ZİRAAT ODALARI ÇİFTÇİNİN HER ŞEYİ

Açıklamanın talihsiz bir açıklama olduğunu dile getiren Başkan Kılıç, “Şimdi bununla ilgili muhtarlarımızın ziraat odasıyla nasıl bir sıkıntısı var, bunu anlamış değilim. Mustafa Bey talihsiz bir açıklama yapmış. Ziraat odaları çiftçinin her şeyi. Yani sene de 20-30-40 lira bir aidat ödemeyle çiftçinin cebinden bir para çıkmış olmaz. Ziraat odaları ticari faaliyet gösteren bir kuruluş değil, bir sivil toplum kuruluşlarıdır. Kendi giderlerini sağladığı için çiftçiden yıllık 41 lira bir aidat alır. Bunu böyle söylemek sanırım bir talihsizliktir. Mustafa Bey bunu yanlış konuşmuş. Böyle bir sıkıntı yok. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları mum gibi üflemekle sönecek bir kurum değildir”  şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa ErenMalatya Ziraat Odaları Birliği İl Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da 472 konutun ihalesi yapıldı
Malatya’da 472 konutun ihalesi yapıldı
Şikayetler için ekipler hazır
Şikayetler için ekipler hazır
MİLYONLARCA LİRA KAYBOLUYOR
MİLYONLARCA LİRA KAYBOLUYOR
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim