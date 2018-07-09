Ziraat odaları açıklamasına tepki

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren’in AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı dernek ziyaretinde kendisine önerdiği, “Ziraat odaları kalksın. Sulama birlikleri gibi. O para Tarım İl Müdürlüklerine verilsin. Aldıkları para haram zıkkım olsun, yazıktır. Devletin verdiği paranın 3’te birini veya 4’te birini çiftçinin cebinden alıyorlar” sözlerine tepki gösteren Malatya Ziraat Odaları Birliği İl Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin mum gibi üflenerek sönecek bir kurum olmadığını ifade eden Başkan Kılıç, bir defa bunun anayasal düzen içerisinde oturmuş bir kurum olduğunu söyledi.

ZİRAAT ODALARI ÇİFTÇİNİN HER ŞEYİ

Açıklamanın talihsiz bir açıklama olduğunu dile getiren Başkan Kılıç, “Şimdi bununla ilgili muhtarlarımızın ziraat odasıyla nasıl bir sıkıntısı var, bunu anlamış değilim. Mustafa Bey talihsiz bir açıklama yapmış. Ziraat odaları çiftçinin her şeyi. Yani sene de 20-30-40 lira bir aidat ödemeyle çiftçinin cebinden bir para çıkmış olmaz. Ziraat odaları ticari faaliyet gösteren bir kuruluş değil, bir sivil toplum kuruluşlarıdır. Kendi giderlerini sağladığı için çiftçiden yıllık 41 lira bir aidat alır. Bunu böyle söylemek sanırım bir talihsizliktir. Mustafa Bey bunu yanlış konuşmuş. Böyle bir sıkıntı yok. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları mum gibi üflemekle sönecek bir kurum değildir” şeklinde konuştu.