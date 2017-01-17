17 Ocak 2017 Salı

Ziraat Katılım’a ziyaret

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket keskin ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ile oda başkanları, Ziraat Katılım Bankası Şube Müdürü Fatih Kılıç’ı ziyaret etti.

17 Ocak 2017 Salı 13:13
Ziraat Katılım’a ziyaret

  Ziyarette konuşan Keskin, katılım bankacılığı konusunda bankacılık sektöründe devletin de bir bankasının faaliyete geçmesinin önemli olduğunu ve bu konuda bir boşluğun doldurulduğunu belirterek, Ziraat Katılım Bankası Şubesi’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Şube Müdürü Fatih Kılıç’a başarılar diledi.

DESTEK BEKLİYORUZ
  Keskin, Hükümetin şoför esnafına yılların beklentisi olan ÖTV’siz ticari araç uygulamasından dolayı araçlarını değiştirmek isteyen esnaflara Kredi kefalet Kooperatifi’nin gereken desteği verdiğini, ancak bankalarında bu konuda üzerine düşeni yapmasını istediklerini ifade ederek, Ziraat Katılım Bankası’ndan da bu konuda destek beklediklerini vurguladı.

Keskin, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ın da iyi bir bürokrat ve bankacı olduğunu ifade ederek, Ziraat Katılım Bankası’nın piyasalara önemli bir katkı sunacağını ifade etti.

ESKKK Başkanı Ali Evren de Ziraat Katılım Bankası Şubesi’nin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarında başarılar diledi.

HABER MERKEZİ
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