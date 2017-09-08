Ziraat Fakültesi’nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Dekan Tursun, fakülte olarak uygulamalı eğitimin kendileri için olmazsa olmazlardan bir tanesi olduğunu dile getirdi. Dekan Tursun, fakültede verilen derslerin mutlaka uygulamalı olarak verilmesi gerektiğine değinerek, “Sınıfta anlattığımız şeyleri mutlaka arazide, laboratuarda uygulamalı olarak göstermemiz gerekiyor. Bizim derslerin yüzde 60-70’lik kısmı uygulamalıdır. Teorik bilgilerin yanında uygulamalı derslerle çalışmalarımız aktarılıyor. Özellikle üçüncü, dördüncü sınıf mesleki derslerin hepsi uygulamalıdır. O yüzden de biz mümkün olduğu kadarıyla öğrencilere teorik bilgilerin yanında, uygulamalı eğitim de vererek; en azından ileride mezun olduktan sonra bu konuda çalışan çiftçilerimiz, üreticilerimizle beraber karşılaştıkları zaman teorik bilgilerden ziyade, pratik bilgilerle de desteklenmesi veya yardımcı olması konusunda bilgi vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

BİLİM ÜRETİYORUZ

Kurdukları seralarda ağırlıklı olarak sebze bitkileri yetiştirdiklerini belirten Dekan Tursun, “Yeni yapılan seralarımız da olacak. Bu seralar herhalde bir aya yakın bir zaman diliminde hizmete girecek ama bir tane seramız var ki, burada üretim yapmıyoruz. Burada herhangi bir şey yetiştirmiyoruz, sadece bilimsel amaç için kullanıyoruz. Bilim üretiyoruz. Aynı zamanda da öğrencilere bilimsel yönden, bilimsel konularda da yön vermeye inandığımız için sera yaptırdık. Diğer seralarımızda da öğrencilerimize hem üretimi hem de üretirken nelerle karşılaşabileceklerini gösteriyoruz” dedi.

BÖCEK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Dekan Tursun, uygulamalı ders kapsamında öğrencilere böcek toplattıklarını ifade ederek, toplanan böceklerle her yıl geleneksel hale getirdikleri Böcek Şenliği’ni düzenlediklerini söyledi. Böcek şenliğinin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Dekan Tursun, “Özellikle ziraat fakültesindeki böcekle uğraşan hocalarımız bu işi takip etti. Öğrencilere ödev vererek, belirli familyalardan 5’er, her familyadan 10’ar olmak üzere farklı farklı familyalardan böcekleri toplattırdılar. Şenlikte de, bu böcekler sergilendi. En azından böceklerden korkmamalarını, böceklerin de sonuçta bir canlı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

SÜREKLİ İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ

Adnan Menderes ve Düzce Üniversitesi ile ortak bir projeleri olduğuna değinen Dekan Tursun, “Sürekli iş birliği içerisindeyiz. Geçmiş dönemde de yaptığımız çalışmalarımız var. Sadece bu üniversitelerle değil, diğer üniversitelerle beraber yaptığımız çalışmalarımız da var. Mümkün olduğu kadar bu üniversitelerle, diğer üniversitelerle ilişkiler içinde olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kayısı ve kültür bitkileri konusunda çalışmaları olduğuna da değinen Dekan Tursun, “Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi yeni bölümlerin açılması ve yeni hocaların fakülteye kazandırılmasıdır. Mevcut hocalarımızla birlikte fakültemiz Türkiye’de ilk üç büyük ziraat fakültesi arasına girecek. Bu konuda iddialıyım” şeklinde konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİMİZ VAR

Dekan Tursun, Malatya çiftçisine yönelik yeni projelere imza atacaklarını dile getirerek, “Hem toprak konusunda hem meyve konusunda hem bitki koruma konusunda zaten hocalarımızın hazırlamış olduğu projeler var. Şu anda bunlara devam edebilmek özellikle en büyük amaçlarımızdan bir tanesidir. Kurumlar arası bu ilişkiyi devam ettirerek gerek Tarım Bakanlığı, gerekse TÜBİTAK projeleri gerekirse de Malatya’daki bu işlerle uğraşan kuruluşlarla ortaklaşa çalışmamız gerekiyor. Avrupa Birliği projelerimiz var. Şu anda hazırlanan, verilen, sonucu beklenen projelerimiz var. Bunlarla ilgili gelişmeler olduğu takdirde hem İnönü Üniversitesi’nin hem de Ziraat Fakültesi’nin adını sadece ülkemizde değil, yurt dışında da tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

İHA