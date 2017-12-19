Gündem maddeleri arasında yer alan Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi 1945 ada 7 nolu parsel ile Mülkiyeti Ziraat Bankası A.Ş'ye ait, Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 125 ada, 165 nolu parselin trampa iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a yetki verilmesi kabul edildi.

Yine gündem maddeleri arasında yer alan Yeşilyurt ilçesi Şifa Mahallesi 580 ada 132, 148, 149 ve 540 nolu parsellerin bir kısmının içerisinde bulunduğu alana Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi yönündeki değişiklik ile İkizce Mahallesi 231 ada, 1 nolu parselin 13.000 m2 lik kısmının mer'a vasfından çıkarılarak, hazine adına tescili ve sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesine tahsisi kabul edildi.

HABER MERKEZİ