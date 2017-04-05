Temel atma törenine; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ak Parti Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MESOB Başkanı Şevket Keskin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

ENGELSİZLER, ENGELLİLERİN ÖNÜNE GEÇMESİN

Konuşmaların öncesinden Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Törende ilk olarak Battalgazi Mahallesi Muhtarı Şükrü Kılınç bir konuşma yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra söz alan Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesi Eski Başkanı Aktivist ve Yazar Ali Haydar Koyun, engellilerin yaşadığı sorunları kısaca paylaştı. Konuşmasına özellikle törenlerde engellilere görüş alanı bırakılmamasını eleştirerek başlayan Koyun, “Engelsizler engellilerin önüne geçmesin” dedi. Koyun, yapılacak merkez ile büyük bir eksikliğin giderileceğini dile getirerek, “Bu tarz projeleri, Yeşilyurt Belediyesi’nde de bekliyoruz” diye konuştu. Beyaz Ay Derneği Malatya Şube Başkanı Yılmaz Alaca ise konuşmasında, “Malatya için çok önemli bir adıma şahitlik ediyoruz. Böyle bir tesisin kazandırılması bizi mutlu ediyor. Hükümetimiz nezdinde engelli arkadaşlarımızın nerelere taşındığını da görmüş oluyoruz” şeklinde konuştu. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Engellilerde Egzersiz ve Spor Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurettin Konar, “Üniversitemizde engelli okullarına beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştiriyoruz. Bizim bölümümüzün geliştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

MEMLEKETTE ENGELSİZ ADAM OLMAZ

Törende konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Battalgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmetleri genel anlamda değerlendirdiğimizde, 90 yılda yapılacak hizmetleri 3 yılda karşınıza çıkardığımıza görürsünüz. Belediye bütçesinin 20 ya da 30 katını harcayarak, bu hizmetleri yapmış bulunuyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Malatya’mızda engelli olgusunun, engelsiz yaşam ihtiyaçlarını karşılaması anlamında bölgeye hitap edecek bir sosyal tesis yapılması için talimatlarımızı vermiştik. Burası, yaklaşık 5 bin metre kapalı alanı olan ve içerisinde yüzme havuzu, atölye, rehabilitasyon merkezi, dinlenme merkezi toplantı salonu ve yemekhanesinin olacağı bölgenin en kapsamlı merkezi olacak. ‘Her günah içki gibi sarhoş etse, memlekette ayık adam kalmaz’ derler. Eğer her engel görünür olursa da, memlekette engelsiz adam olmaz. Hepimizin bir eksikliği var. Fiziki anlamda engeli olan arkadaşlarımızın da engelsiz bir şehirde çağdaş ve modern anlamda ihtiyaçlarını giderecek ve onların duygularına tercüman olacak ortamların hazırlanması gerekir. Bizim partimiz yerel yönetimler programları içerisinde sosyal belediyeciliği ayrı bir başlık altında ifade etmiştir. Tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ REFORMLAR YAPTIK

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Biz 15 yıllık iktidarımızda; ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, ekonomide ve tarımda çok önemli reformlar yaptık. Ancak en fazla duaya mahzar olduğumuz, alan engellilerimiz için yaptığımız çalışmalardır. Türkiye demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanın ikinci maddesi bunu söyler. Sadece diğer kavramların içerisini doldururken, sosyal devlet kavramının içini 15 yıl öncesine kadar boş bırakmışlardı. Engellilerimizin, bakımlarını bir tarafa bırakın ihtiyaçları görülmemiş. Eski dönemin Türkiye’si ile bugünü kıyasladığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal devlet olduğunu AK Parti ile görüyoruz. Sosyal hizmetlere ve yardımlara ayırmış olduğumuz bütçe, 2002’de 1,5 milyar iken, bugün 45 milyar bütçe ayırmış vaziyetteyiz. Engellilerimizin istihdamından sağlığına, maaşlarına kadar çok önemli hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yerine getirdik. 15 yıl boyunca engelsiz Türkiye inşa etmeye çalıştık. Bütün engelleri kaldırmak için mücadele ederken, özellikle engellilerimizin istihdamı için geçmiş dönemde sadece 47 bin olan istihdam sayımızın şuan da kamu ve özel sektörde 150 bine çıkardık. 20057te çıkarmış olduğumuz engellilerimiz ile ilgili yasal düzenleme Türkiye’nin önünü açtı. Zadece yasal değil, fiziki düzenlemeler de yaptık. Ayrıca evde bakım başta olmak üzere engellerimizin gelirlerini çok ciddi manada genişlettik. Malatya’ya yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz. Otistik çocuklarımız için yaklaşık 10 milyon liralık bir bedelle okulumuzun temelini attık. Görme engelli çocuklarımıza yapılması planlanan okul için çalışmalarımızı yürütüyoruz. 16 Nisan bütün engellerin kaldırılacağı tarih olacak” dedi.

UYGUN BİR ŞEKİLDE DİZAYN EDİLİYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Bu merkez Malatya’ya zenginlik katacak. Büyükşehrimizin, ilçe belediyelerimizin sosyal ve kültürel faaliyetleri kentimiz için kentimizin sosyalleşmesi için çok önemli. Engelli kardeşlerimizin istifade edebileceği böyle bir mekan oluşturulması belediyecilik anlamında fazlasıyla önemli bir adımdır. Bizim engelsiz yaşam projemiz 3 yıldır hazır, büyük ihtimalle ihalesi önümüzdeki ay yapılacaktır. Bütün engelli kardeşlerimize dokunabilecek hizmetleri yürütüyoruz. İki merkezimiz var ve aynı zamanda diğer bütün merkezlerimizde engelli kardeşlerimize uygun bir şekilde dizayn ediliyor. Buralardaki tüm eğitim ve kurslarımızdan engelli kardeşlerimiz faydalanıyorlar. 3 aracımız tamamen engellilerimize tahsis edilmiş durumda. Bu hizmetlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

DEĞİŞİKLİĞİ KENDİLERİ FARK EDECEKLERDİR

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise “Biz özellikle köhnemiş olan bazı sistemleri aldık, çöpe attık ve hak ettiği yere gönderdik. Şu anda büyükşehir statüsüne kavuşmuş olduğumuz 2014 tarihinden bugüne kadar taktire şayan bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 15 yıl boyunca Malatya’ya gelmeyen insanlarımızı bir getirtmek lazım. Değişikliği kendileri fark edeceklerdir. Her şey artık engelli kardeşlerimiz için dizayn ediliyor” diye konuştu.

BU HİZMET, GÜZEL BİR HİZMET

Vali Mustafa Toprak da, “Daha düne kadar karanlık odalarda kalan engelli kardeşlerimiz, son yıllarda sosyal belediyecilik anlayışı ile yapılan katkılarla artık gün ışığında eğitiliyor. Engelli kardeşlerimizi yaşatmak ve var etmek için her türlü katkıyı sundular. Engelli kardeşlerimizin her türlü sorunlarının giderilmesi noktasında bütçeye önemli rakamlar koyuldu. Bugün engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracak alanlara katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hizmet güzel bir hizmet” dedi.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Son olarak kürsüye gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hayırlı olmasını temenni ederek, “Gerçekten enlerin belediye başkanı olan Battalgazi Belediye Başkanımızı, yine bölge ve ilimiz için önemli bir eksikliği giderme noktasındaki bu gayretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizlerde, mümkün olduğu kadar bu tip yatırım ve tesislerin ilimizde fazlalaşması noktasında her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Malatya bu yatırımlarla önemli bir yere sahip olacak” dedi.

ŞİDDET VE NEFRETLE KINIYORUZ

AK Parti hükümetleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hem siyasi engelleri hem de fiziki engelleri kaldırdıklarını dile getiren Tüfenkci, “Türkiye’yi yaşanabilir bir ülke konumuna getirmek için gece-gündüz demeden çalıştık. Önemli olan fiziki engellerin kaldırılması değil, zihinsel engellerin kaldırılmasıdır. Eğer sizin zihinlerinizde bariyer varsa, bu tip engellerin hiçbir anlamı olmadığını biz biliyoruz. Bir yandan biz engelsiz yaşam merkezleri kurarken, terör örgütleri milletin önüne bariyerler çıkartarak, çukur siyaseti uygulayarak, hayatı yaşanmaz hale getirip Türkiye üzerinde terör saldırılarını sürdürüyorlar. Bugün Şırnak’ta 3 şehit verdik. Allah rahmet eylesin, yakınlarına ve bizlere sabır versin. Terör saldırılarını şiddet ve nefretle kınıyoruz. Birileri, mayınlar döşeyerek bombalarla insanların yaşam sevincini söndürüyorlar. Biz; PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi örgütlerle sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Allahın izniyle onun kökünü kazıyacağız. Terör esasında insanlık suçudur, terörün dini ve milliyeti olmadığını hep söylüyoruz. İnsanlığın teröre karşı tek vücut olması gerektiğini ifade ediyoruz. İşte Rusya’da yapılan terör saldırısını gördünüz. Esasında orada olan da insanlığa karşı yapılan bir terör saldırısıydı. Orada da canlarını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Terörün her türlüsüne karşıyız” ifadelerine yer verdi.

AYRIMCILIK VE NEFRET DİLİNİN KULLANMAYIN

Siyaset yaparken, ayrımcılık ve nefret dilinin kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Tüfenkci, “Siyaseti ayrıştırmak ya da kamplaştırmak için değil, birleştirmek, huzur ve barış için kullanmalıyız. Kardeşlik hukukunu geliştirmek için kullanmalıyız. 2 gün evvel ana muhalefet partisinin milletvekilinin nasıl nefret dilini kullandığını gördünüz. İnsanları nasıl kamplaştırarak, düşman ilan ettiklerini hep beraber üzülerek ve ibretle seyrettik. Bizim dilimiz; sevgi dili, barış dili. Bizim inancımız ve medeniyetimiz, hep birlikte kalkınmayı hep birlikte kardeşlik hukuku içerisinde hareket etmeyi getiriyor. Türkiye’de bir bütün olarak 80 milyon kardeş olarak hep birlikte kalkınmamız lazım. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de tam amacı da bu. Türkiye’nin birliğine ve kardeşliğine, uzlaşmanın ve birlikte hareket etmenin kültürünün gelişmesine vesile olacağı için biz ‘evet’ diyoruz. Bu sistemde bir kere yüzde 50+1’i alamayan hiçbir kimse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yer alamayacak. Toplumla uzlaşamayan, toplumun değerlerini temsil etmeyen Türkiye’nin ortalamasını yakalayamayan hiçbir kimsenin iktidar olma şansı yok. Türkiye’de insanımıza iş bulmak istiyoruz, aş bulmak istiyoruz. Esnafımızı ve çiftçimizi büyütmek istiyoruz. Türkiye’yi dünya ile rekabet edebilir hale getirmek istiyoruz. Bizim mücadelemiz bunun için. Etkin yönetimler olması lazım. Gayri meşru odakların Türkiye’ye eksen çizmemesi lazım. 16 Nisan’da da milletimizin hep beraber evet diyeceğine inanıyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butonlara basarak, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temelini attı.































MUTLU SARIGÜL