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ZEYTİN DALI OPERASYONUNDA YOĞUN ÇATIŞMA

Afrin harekatında Gülbaba bölgesindeki Dırmık dağı eteklerinde çatışmalar yoğunlaştı. Bölgedeki ait Bali ve Üçevler Köyü çevresinde yoğunlaşan çatışmanın sesleri, Kilis'in sınır köylerinde de duyuluyor 

ZEYTİN DALI OPERASYONUNDA YOĞUN ÇATIŞMA

Afrin harekatında Gülbaba bölgesindeki Dırmık dağı eteklerinde çatışmalar yoğunlaştı. Bölgedeki ait Bali ve Üçevler Köyü çevresinde yoğunlaşan çatışmanın sesleri, Kilis'in sınır köylerinde de duyuluyor 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 15:14
ZEYTİN DALI OPERASYONUNDA YOĞUN ÇATIŞMA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ÖSO askerleri ile birlikte Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonun üçüncü gününde ise Gülbaba mevkisindeki Dırmık Dağı eteğindeki Bali ve Üçevler Köyü çatışmalar şiddetlendi. Havan ve uzun namlulu silahlarla yapılan ve saatlerce süren çatışma yoğun bir şekilde sürüyor. Bölgedeki çatışma sesleri ve yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinde de duyulup, izleniyor


Öte yandan, Türkiye tarafından örülen beton duvar, çatışma bölgesine yakın bir yerden kapı açılarak, sınırda bekleyen ÖSO askerleri çatışma bölgesine sevk edildi. busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 22.01.2018 15:17
Anahtar Kelimeler:
TskAfrinMalatyaBusabahmalatya.comZeytindalı Operasyonu
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