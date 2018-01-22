ZEYTİN DALI OPERASYONUNDA YOĞUN ÇATIŞMA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ÖSO askerleri ile birlikte Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonun üçüncü gününde ise Gülbaba mevkisindeki Dırmık Dağı eteğindeki Bali ve Üçevler Köyü çatışmalar şiddetlendi. Havan ve uzun namlulu silahlarla yapılan ve saatlerce süren çatışma yoğun bir şekilde sürüyor. Bölgedeki çatışma sesleri ve yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinde de duyulup, izleniyor



Öte yandan, Türkiye tarafından örülen beton duvar, çatışma bölgesine yakın bir yerden kapı açılarak, sınırda bekleyen ÖSO askerleri çatışma bölgesine sevk edildi. busabahmalatya.com

