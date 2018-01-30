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‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek 

 Büro Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Mustafa Şimşek, Büro Memur-Sen olarak ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini söyledi. 

‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek 

 Büro Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Mustafa Şimşek, Büro Memur-Sen olarak ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini söyledi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 16:52
‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek 

Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Şimşek, ülke ve millet olarak hiçbir zaman savaştan yana olmadıklarını belirterek, "Her zaman barıştan, haktan ve adaletten yana olduk. Ancak hiçbir zaman da haksızlığa karşı susmadık. Her zaman ve her yerde adaleti ve Hakk'ı haykırdık. İşte bunun için kahraman ordumuz Afrin’de. Mehmetçiğimiz sınırımızda terör unsurlarını temizlemek ve bölgeye barış ve adalet getirmek için 'Zeytin Dalı Harekatı' düzenliyor. Bu gün 11. gününde olan harekat kapsamında yüzlerce terör yuvası yok edildi ve yaklaşık 500 terörist etkisiz hale getirildi. Şanlı ve kahraman ordumuzun yaptığı bu harekat, teröre karşı, teröristlere karşı yapılan bir harekattır. Bu harekat, ülkemizin güney sınırında sözde bir terör devleti kurulmasının önüne geçmek, Afrin'den Akdeniz'e inecek bir 'Terör Koridorunu engellemek için yapılan bir harekattır. Bu harekat barış için, adalet için yapılan bir harekattır. İlerleyen zamanlarda ülkemize karşı oluşabilecek tehditlerin önünü şimdiden kesmek için yapılan bir harekattır. Bu harekat, Suriye'nin Suriyelilere verilmesi için yapılan bir harekattır. En önemlisi emperyalizme karşı yapılan bir harekattır. İnanıyoruz ki, Zeytin Dalı Harekatı terör örgütlerinin bölge insanına karşı uyguladığı baskı ve şiddetin sonlandırmasını amaçlamaktadır. Bu harekat aynı zamanda zorla terör kamplarına kaçırılan çocukların ve ailelerinin özgürlüğü, PKK-PYD tarafından sürülen diğer toplulukların da yurtlarına kavuşmaları anlamına gelecektir” diye konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Büro Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Mustafa Şimşek‘Zeytin Dalı Harekatı’
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