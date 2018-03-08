ZEYTİN DALI HAREKATI NE ZAMAN BİTECEK ?

Dışişleri Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ne zaman biteceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekatında Mayıs ayında bitebileceği belirtildi.