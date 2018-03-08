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ZEYTİN DALI HAREKATI NE ZAMAN BİTECEK ?

Dışişleri Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ne zaman biteceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekatında Mayıs ayında bitebileceği belirtildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI NE ZAMAN BİTECEK ?

Dışişleri Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ne zaman biteceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekatında Mayıs ayında bitebileceği belirtildi.

busabahh
busabahh
08 Mart 2018 Perşembe 14:24
ZEYTİN DALI HAREKATI NE ZAMAN BİTECEK ?

Dışişleri Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ne zaman biteceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekatında Mayıs ayında bitebileceği belirtildi.

İHA

Son Güncelleme: 08.03.2018 14:33
Anahtar Kelimeler:
MayısDışişleri Bakanlığı
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