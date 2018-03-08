ZEYTİN DALI HAREKATI NE ZAMAN BİTECEK ?

Dışişleri Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ne zaman biteceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekatında Mayıs ayında bitebileceği belirtildi.
İHA
Son Güncelleme: 08.03.2018 14:33
Dışişleri Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ne zaman biteceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekatında Mayıs ayında bitebileceği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ne zaman biteceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekatında Mayıs ayında bitebileceği belirtildi.
İHA