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ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK VERDİLER

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Suriye’nin Afrin kentine yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatına’ destek verdiklerini belirterek, “Bizler ülkemizin bu zor zamanında devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanındayız" dedi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK VERDİLER

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Suriye’nin Afrin kentine yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatına’ destek verdiklerini belirterek, “Bizler ülkemizin bu zor zamanında devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanındayız" dedi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 11:15
ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK VERDİLER

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan İnce, ülkenin zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, “Bizler de servisçi ve minibüsçüler olarak ülkemizin bu zor zamanında devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanındayız. Bugün bizi askere çağırsalar seve seve askere gidip canımızı vermeye hazırız” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın servisçilere ve minibüsçülere büyük destekler verdiğini aktaran İnce, “Bütün esnaflarımız için büyük çalışmalar yaptı. Tarih boyunca görmediğimiz hizmetleri ve projeleri başkanımız döneminde gördük. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz. Bununla beraber korsan taşımacılık ile ilgili başkanımızla görüş alışverişi içerisindeyiz. Korsan taşımacılığa asla geçit vermiyoruz. Korsan taşımacılık esnafımızı mağdur ediyor. Başkanımız bu konuda da bize destek verdi. İnşallah korsan taşımacılığı Malatya’da bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Yeniden göreve seçildiği için İnce’yi kutlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “İnşallah hayırlı görevlerde bulunurlar. Ben çalışmalarında başarılar diliyorum, kendileriyle sürekli koordinasyon içindeyiz. Esnaflarımızın sorunlarının çözümü noktasında elbirliği ile çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
 

İHA

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Malatya Minibüsçüler Ve Umum Servis Araçları OdasıMesut InceZeytin Dalı HarekatıMalatyaBusabahmalatya.com
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