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ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatını iş dünyası olarak desteklediklerini söyledi. 

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatını iş dünyası olarak desteklediklerini söyledi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 14:53
ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, Afrin Operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost-kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak için yapılan harekatı iş dünyası olarak desteklediklerini aktaran Kalan, “Devletimiz ve hükümetimiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkını kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile terör unsurlarını hedef almaktadır. Hemen sınırlarımızda yaşanan şiddet, çatışma sarmalı ile yukarıda isimleri sayılan terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3 buçuk milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek tek yer, sığınılacak tek güvenli liman olarak Türkiye’yi görmüştür. Nitekim ülkemiz yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalarla bu sığınmacılara sahip çıkmış ve bugün dünyada mültecilere en fazla yardımı yapan ülke konumuna gelmiştir. Bu açıdan Türkiye mazlum ve mağdurlar için güvenilir bir liman olurken; aziz milletimiz darda kalana ulaşan yardım eli olmuş, şanlı bayrağımız güvenin teminatı ve yarınlara olan umudun adı olmuştur” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin, sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kaldığını kaydeden Kalan, “Zeytin Dalı Harekatı en başından sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur. Milletimizin terörün bitirilmesi noktasında irade ortaya koymuştur. Ekonomimiz güçlü olup bu harekattan etkilenmeyecektir. MÜSİAD olarak yatırıma, üretmeye ve istihdama dönük çalışmalarımız devam edecek. Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatından olumsuz etkilenmeyecektir. Rabbim, ordumuzu ve askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin inşallah” diye konuştu. busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaZeytin Dalı HarekatıAfrin AçıklamasıMÜSİAD
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