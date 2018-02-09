ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Genel Başkan Osman Ünsal, bir otelde düzenlenen basın toplantısında ülke gündemi yanı sıra Malatya ve bölge ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülke ekonomisini büyütmek için yoğun çaba içerisinde olduklarını belirten Ünsal, "Ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ülkemizin üretim hacmini büyütmek vesilesiyle BİRKONFED Ar-Ge başkanlığımızın komitesinde genel olarak bir çalışma başlattık. Başlattık birincisi ülkemizdeki maden kaynaklarının doğru değerlendirilmesi. İkincisi ülkemizdeki sanayi kaynaklarının planlı hale getirilmesi, mevcut ekonomimizin çok daha iyi noktalara taşınması ve inşallah 2023 hedeflerimize istediğimiz ihracat hacmini yakalamak için bir çalışma başlattık” dedi.



Son yıllarda Türkiye’nin topyekun bir saldırıya maruz kaldığını ifade eden Ünsal, Afrin harekatına destek verdiklerini belirterek, "Gerek PKK, PYD, FETO gibi terör örgütler ile beraber, gerekse uluslararası para lobiler tarafından ülkemizde ekonomik anlamda saldırılar yapılıyor. Zaten emniyet kuvvetlerimiz askerlerimizin hain teröristlere gerekli cevabı şu anda veriyorlar Afrin harekatı Türkiye'nin aslında çok milli ve çok önemli harekatıdır. Tarihi bir değeri vardır. Türkiye ilk defa kendi toprak hattını savunmak adına uluslararası bir çıkartma harekatı düzenlemiştir. Afrin’de PKK'nın, PYD’nin diğer örgütlerin arkasındaki bütün unsurlara karşı bir savaş başlatılmıştır. Bu çok geniş kapsamlı bir savaştır. Her ne kadar PKK PYD terör örgütleri gibi yapılıyor gibi görünse de aslında bunun arkasındaki ülkelerle yapılan onlara karşı verilen milli bir mücadeledir. Bizler bu milli mücadeleyi sonuna kadar destekliyor askerimize polisimize sonuna kadar güveniyoruz. Devletimizin terör politikalarının da sonuna kadar destekçisiyiz. Temenni ediyoruz ki askerimizi orada büyük bir destan yazarak PKK PYD ve DEAŞ terör örgütlerine en büyük kayıpları verdirecek. İnşallah kahramansı bir destan yazarak ülkemize geri dönecekler" şeklinde konuştu.



Askere katkı sağlamak ülkenin ekonomik saldırılara karşı önünü kesmek için herkese sorumluluk düştüğünü vurgulayan Ünsal, sendika olarak da bu sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Malatya’ya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yönlendirmesi ile geldiklerini vurgulayan Ünsal, kente yatırım yapmak için kent yöneticileri ile görüşmeler yapacaklarını kaydetti.busabahmalatya.com

