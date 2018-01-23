Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117871
ALTIN
163.151
DOLAR
3.8009
STERLİN
5.2997
EURO
4.6493

ZEYTİN DALI HARAKATI'NDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan’ın şehadet haberi Ankara’daki baba evine ulaştı. 

ZEYTİN DALI HARAKATI'NDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan’ın şehadet haberi Ankara’daki baba evine ulaştı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 10:47
ZEYTİN DALI HARAKATI'NDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan’ın Ankara Sincan’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Özalkan’ın Törekent Mahallesi’nde bulunan baba evine şehadet haberi askeri yetkililerce ulaştırıldı.


Selahattin ve Hatice Özalkan çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Musa Özalkan’ın şehadeti, tüm aileyi yasa boğdu. Acılı aile, taziye ziyareti için gelenleri kabul etti.
Şehidin yaşadığı evin bulunduğu apartmana dev Türk bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer apartmanlar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Taziye evinin önünde tedbir amacıyla ambulans ve sağlık ekibi bekletildi. Şehidin 3 aylık bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ŞEHİTMusa özalkanZeytin Dalı Harekatında şehit DüştüMalatyaBusabahmalatya.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZARARI DEVLET KARŞILAYACAK
ZARARI DEVLET KARŞILAYACAK
TÜRKİYE'YE DESTEK VERDİLER
TÜRKİYE'YE DESTEK VERDİLER
BEYAZ SARAY'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
BEYAZ SARAY'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim