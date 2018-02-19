ZEYTİN DALI, EKONOMİYE KATKI VERİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da gerçekleştirdiği programlar kapsamında Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve muhtarları Yeşiltepe’de yer alan muhtar evinde ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra, Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, bölge ve kurum müdürleri, mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşmasına Afrin’de bulunan Mehmetçiklere Allah’tan yardım dilekleriyle başlayan Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Yeşiltepe muhtarları olarak Bakan Bülent Tüfenkci’yi aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşiltepe Muhtar Evi’yle ilgili bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, “Bugün Sayın Bakanımızla birlikte Yeşilyurt’un Yeşiltepe bölgesindeki hem muhtarlarımızı hem de esnaflarımızı ziyaret için buradayız” dedi.

YAZIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

“Yeşiltepe bölgemiz önemli bizim alt merkezlerimizden biri olmaya aday” diyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Yeşiltepe son dönemde de ciddi bir yatırım aldı. Kuzey Kuşak Yolu’nun özellikle açılıyor olması buranın ciddi manada gelişmesine vesile oluyor ama esas Çakmak Kışlası bölgesi Yeşiltepe bölgesini geliştirecek ve Taştepe, Kiltepe, Çarmuzu mahallelerini içerisine alan bir değişimi başlatacak. Bizim Çakmak Kışlası’nın bir kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle birlikte, şu an yazışmalarımız devam ediyor, Sağlık Bakanlığına devredilen yerin belediyemize devri gerçekleştirildi. Orada bir plan çalışması yapıyoruz ama esas orayı geliştirecek Çakmak Kışlası’nın tamamının belediyelere devredilmesi bu bölgenin tamamını yeniden bir merkez haline dönüştürecek. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Sizlerin destek ve katkılarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın mutlaka onurlarıyla olacak bir iş. Dolayısıyla burada her bölgemizin gelişmesi önemli” şeklinde konuştu.

Sosyo-ekonomik ihtiyaçların bir şekilde karşılanmasının gerekliliğine değinen ValiAli Kaban ise şunları kaydetti:

“Bugün özellikle Büyükşehir sistematiğinden sonra şehirlerin merkezlerinde çok ciddi büyüme, çok ciddi gelişme temayülleri var. Zaten ciddi anlamda köyden kente göçün belirlediği bir ülke olarak biz bu anlamda uzun zamandır, bir hocamızın deyimiyle, bütün Osmanlı tarihi göçebenin yerleştirilmesi tarihiydi ama bütün Cumhuriyet tarihi de bir göç tarihi oldu. İşte onu yaşayan önemli şehirlerimizden birisi Malatya. Fakat bu değişim yaşanırken sadece hadisenin bir yerleşke olarak düşünülmemesi gerekiyor. Ve bu anlamda onun sosyal ve ekonomik altyapılarının da sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının da bir şekilde karşılanması gerekiyor. İşte onun özellikle yerleşke anlamındaki altyapısını bağlama hususunda gerçekten birçok büyükşehir kıyaslandığında eldeki imkanlara göre hakikaten Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları kıymettar ve takdire şayandır.”

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, Yeşiltepe bölgesinin Malatya’nın önemli gelişim bölgelerinden birisi olduğunu dile getirdi.

AFRİN’İ AFRİN’LİLERE TESLİM ETMEK ÜZERE BU OPERASYONLARI YÜRÜTÜYORUZ

Afrin operasyonuna burada da değinen Bakan Tüfenkci, “Yeşiltepe insanıyla, Kültürüyle Malatya’da hep var olmuş, kendini hissettirmiş ve vatanseverliği ile bu ülkeye bağlılıklarıyla Malatya’ya olan sevdalarıyla gerçekten Malatya’nın gönlünde ayrı bir yeri olan bölgemiz. Hele bugün Afrin’de yapmış olduğumuz operasyonlarla birlikte bir ve beraber olacağımız günlerin başında bu günler geliyor. Afrin’de Türk milleti olarak terör unsurlarına karşı başarılı bir operasyon yürütüyoruz. Sabırla yürütüyoruz. İnsani kaygıları ön plana çıkartarak yürütüyoruz. Hiçbir etnik kimliğe karşı olmadan sadece terörü o bölgelerden temizleme adına bu operasyonları yürütüyoruz. Kardeşlik ve barış adına bu operasyonları yürütüyoruz ve Afrin’iAfrin’lilere teslim etmek üzere bu operasyonları yürütüyoruz. Bu operasyonları yürütürken de bizler sivillerin zayiat vermemesi noktasında azami gayret gösteriyoruz. Her ne kadar birileri sivil zayiat olsun diye algılar oluşturmaya çalışsa da biz bunlara inat kendimize yakışan Türkiye’ye yakışan tavrımızla kendi usullerimizle operasyonları sürdüreceğiz. Türkiye bu anlamda tecrübe kazanmış, gerek Sur’da, Cizre’de, Şırnak’ta, Nusaybin’de yaptığımız operasyonlar ve gerek kırsalda yapmış olduğumuz operasyonlarla bu konuda tecrübeli ve başarılıyız” diye konuştu.

DERDİMİZ ORADAKİ TERÖRÜN BİTİRİLMESİDİR

Afrin operasyonunun ekonomiye olumsuz bir yük getirmediğini belirten Bakan Tüfenkci, “Bu operasyonların ekonomiye etkisini birçok kez soruyorlar. Bu operasyonların genel bütçesini 2018 yılında yapmıştık ve milli savunmaya ayırdığımız payı, yüzde 40 oranında yükseltmiştik. Şuana kadar da bütçenin dışında önemli bir yük getirmemiştir. Piyasalarda olumsuz bir havanın olduğunu da görmüyoruz. Dolayısıyla bir anlamda ekonomiye katkısı olduğunu da söyleyebiliriz. Yine bu operasyonlar başarı ile bittiğinde sınırımızın hemen yanı başında terörün kontrol ettiği bir ticaretten Türkiye ile ticaret yapan Türkiye ile alışveriş yapan Türkiye’den ihtiyaçlarını gören bir bölgeyi de Türkiye olarak bizler bu operasyonlar sonunda oradaki verimli toprakların Afrinliler tarafında kullanmasıyla beraber olumlu yansıyacağını da doğrusu düşünüyoruz. Bizim buradaki derdimiz ekonomi değil, derdimiz oradaki terörün bitirilme derdidir. Kendi ülkemizin güvenliği derdidir. Mevzu bahis vatan olursa, ülkemizin güvenliği söz konusu olursa gerisi teferruattır. Ama bugüne kadar ciddi anlamda ekonomimize olumsuz bir yük bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

GELECEK ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ İÇİN İYİ OLACAK

“Biz bir yandan ülkeyi kalkındırmaya çalışırken, bir yandan da ilimizi Malatya’yı hak ettiği seviyeye getirmek için gayret gösteriyoruz” diyen Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Malatya’nın gelişimi, Malatya’nın değişimi ve Malatya’nın bölgede ekonomik anlamda liderlik yapabilecek bir il konumuna gelmesi etrafındaki illerle beraber bütün Türkiye’ye pozitif anlamda olumlu katkı sunacağı açıktır. Yeşiltepe, Kiltepe, Çarmuzu ve Melekbaba gibi bu bölgelerin genel anlamıyla kentsel dönüşüme tabi tutularak topyekûn bir kalkınmaya, gelişmeye ve şehirleşmeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Büyükşehir başta olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi sınırları içerisindeki bölgelerimizde çalışmalar yapılıyor.”