22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Zeytin ailesi şimdi daha umutlu…

Van Büyükşehir Belediyesi, konteynerde yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Zeytin ailesine umut oldu. Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların girişimi sonucu aileye ev yapılacağı belirtildi.

22 Ağustos 2017 Salı 11:03
Zeytin ailesi şimdi daha umutlu…

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı sosyal destek uzmanları, kentte yardıma muhtaç ailelere ulaşmak için çalışıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında uzmanlar, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’nde 3 yıldır konteynerde yaşayan Zeytin ailesine ulaştı.

AİLEYE EV YAPILACAK
  4 çocuğuyla konteynerde yaşayan Özlem ve Süleyman çifti, maddi imkansızlıklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Tüberküloz ve astım hastası olan baba Süleyman Zeytin ise sağlık sorunları nedeniyle çalışamıyor. Çok zor şartlarda konteynerde yaşayan aileye Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal kart verilirken, çocuklara da giyim yardımında bulunuldu. Yine Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların girişimi sonucu aileye ev yapılacağı belirtildi.

EN MUTLU GÜNÜM
 Eşinin hastalığı nedeniyle çalışamadığını belirten 4 çocuk annesi Özlem Zeytin, “Konteynerde 4 çocuğumla birlikte çok zor şartlarda yaşıyoruz. Eşim hasta çalışamıyor. Konteyner rutubetli, her tarafı kırılmış durumda içeriye su toz giriyor. Gidecek başka yerimiz yok. Allah razı olsun belediye ekipleri gelip bize yardım ettiler yardımda bulundular. Bize ev yapacaklarını söylediler. İnanılmaz mutluyum. Bugün benim en mutlu günüm” dedi.

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