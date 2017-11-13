Gösterim sonrası filmin yönetmeni Kazım Öz, yapımcısı Turan Toker ve başrol oyuncularından Levent Özdilek, Gizem Ertürk’ün moderasyonunda seyirciyle buluştu. “Fotoğraf”, “Uzak”, “Son Mevsim: Şavaklar”, “Fırtına” ve “Bir Varmış Bir Yokmuş” filmlerine imza atan yönetmen ve senarist Kazım Öz'ün altıncı uzun metrajlı filmi olan “Zer”, hem “Köprüde Buluşmalar” da hem de Kültür Bakanlığı tarafından yapım desteği alan bir proje. Senaryosunu da Kazım Öz'ün kaleme aldığı filmin başrolünde Nik Xhelilaj, Güler Ökten, Levent Özdilek, Füsun Demirel, Tomris İncer, Haleigh Ciel, Teresa Anne Volgenau, Ahmet Aslan gibi isimler yer alıyor.

Film, 1938 yılında Dersim’de sır gibi sakladığı acılar yaşamış babaannesi Zarife’nin kendisine söylediği şarkının peşinden giden Jan’ın hikâyesini konu alıyor.

FİLM İYİ TEPKİLER ALDI

Gösterimin ardından gerçekleşen söyleşide ilk sözü alan yönetmen Kazım Öz, “Zer, 2005 yılında çektiğim bir belgeselin içindeki bir şarkıydı” diye sözlerine başladı. “Uzun zamandır benim de farklı hikayelerini duyduğum bir şarkıydı” diyen Öz, filmin Selanik ve Fransa’da gösterildiğini ve filmin oldukça iyi tepkiler aldığını dile getirdi.

Filmin başrol oyuncularından Levent Özdilek ise filmle ilgili duygularını şöyle ifade etti:

“Söyleyecek çok önemli sözü olan bir film. Kazım, hikayesini anlattı, birbirimize inandık. İçinde olmaktan mutlu olduğum gurur duyduğum bir proje. Yaptığı işe bu kadar önem verip sırtlayıp Kazım bütün dünya yı dolaşıyor. Zer’in yolculuğu Kazım’la devam ediyor.”

HABER MERKEZİ