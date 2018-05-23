ZEKÂT YOKSULLARIN HAKKI

Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş’ın zekât hakkında verdiği bilgiler şu şekilde:

“Namazı kılın zekâtı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önden gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında daha iyi ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.’ (Müzzemmil, 73/20)

‘Zekât’ın sözlük anlamı; artma, çoğalma ve temizliktir.

Dindeki anlamı ise, Müslüman zenginlerin seneden seneye mallarının bir bölümünü yoksullara vermeleridir.

Sözlük ve dindeki anlamı bu olan zekât, hicretin ikinci yılında farz olmuş, malî bir ibadettir. Farziyeti, kitap, sünnet ve icma' ile sabittir.

Zekât, İslâm'ın beş temel ibadetinden biridir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde zekât, namaz ile birlikte anılmış, ‘Namazı kılınız, zekâtı veriniz’ buyurulmuştur.

İslâm'ın beş temel ibadet üzerine kurulduğunu söyleyen Peygamberimiz (sav), zekâtın, bu temel ibadetlerin üçüncüsü olduğunu bildirmiştir.

‘İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak’. (Buhari, İman, 2; Müslim, İman, 5.)

Zekât, kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değil, yoksulun, zenginin zimmetindeki hakkı ve zenginin yerine getirmek mecburiyetinde olduğu bir görevdir.

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur:

‘Onların (zenginlerin) mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.’ (Zariyat, 51/19) Ayeti Kerime'de sözü edilen hak, zekât hakkıdır.

ZEKÂT, EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR

İbn Abbas (r.a.) tan rivayete göre, şöyle demiştir: Peygamberimiz (sav) Muaz İbn Cebel'i Yemen'e vali ve hâkim olarak gönderirken ona şu talimatı vermiştir:

Rasulullah (s.a.v.) Muâz’ı (r.a.) Yemen'e gönderdi. (Giderken) Ona dedi ki:

‘Sen Ehl-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey Allah'a ibâdet olsun. Allah'ı tanıdılar mı, kendilerine Allah'ın zekâtı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da itaat ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından sakın.’ (Buhâri, Sahih, Zekât, 1, 42, (II, 108,125); Müslim, İmân, 7, (I, 51))

Zekât, en güzel sosyal yardımlaşmadır. Yüce dinimiz, sosyal yardımlaşmaya büyük önem vermiştir.

Çeşitli vesileler ile zenginlerin, yoksulları görüp gözetmelerini emretmiştir. Zenginlere zekât yükümlülüğü getirmekle de bu yardımlaşmayı sistemleştirmiştir. Zengin, her yıl malının belli bir bölümünü yoksullara vermek durumundadır. Bundan daha iyi bir yardımlaşma düşünülemez. Zekâtın pek çok yararları vardır. Bunlardan bazılarına işaret etmek yerinde olur.

A. ZEKÂT BİR TEMİZLİKTİR

Hem malı temizler, hem de mal sahibinin gönlünü arıtır, ahlakını yükseltir. Çünkü zekât, malın kiridir. Mal bu kirden ancak onu çıkarıp yoksula vermekle temizlenmiş olur. Bunun gibi hasislik ve cimrilik de gönülde bir lekedir. Zekât insanın bu sevilmeyen huydan kurtulmasını ve ahlâken yükselmesini sağlar.

‘Ey Muhammed, Onların mallarından sadaka al ki, onunla kendilerini temizlersin, tertemiz edersin. Bir de haklarında hayır dua et. Çünkü senin duan kalplerini yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. ‘ (Tevbe, 9/103) ayeti zekâtın bu faydasını özet olarak bildirmektedir.

B. ZEKAT MALI BEREKETLENDİRİR VE ÇOĞALMASINI SAĞLAR

Mallarının zekâtını verenlerin ve yoksullara yardım edenlerin mallarının arttığı bilinen bir gerçektir. Bunda sevindirilen yoksul gönlünün büyük rolü olduğunda şüphe yoktur. Zaten zekât kelimesinin sözlük anlamı da bunu göstermektedir.

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: ‘De ki: ‘Gerçekten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem genişletir, hem daraltır. Her neyi hayra harcarsanız O, onun yerine başkasını verir. Hem O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.’ (Sebe, 34/39) buyurulmuştur.

Bir başka ayeti kerime de şöyledir:

‘Bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korunursa, ve en güzel olanı doğrularsa, Biz onu en kolay yola muvaffak kılacağız. Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür. Ve en güzeli de yalanlarsa, Onu da en zor yola hazırlarız. Çukura yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramayacak.’ (Leyl, 92/5-11)

Bir kudsî hadiste Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

Rasulullah (SAV) şöyle demiştir: ‘Allah Tebâreke ve Teâlâ Hazretleri: Ey Âdem oğlu! İnfâk et ki, ben de sana infâk edeyim; dedi.’ ve (yine) Rasulullah (s.a.v): ‘Allah'ın yemîni cömertlikle doludur. Onu gece gündüz hiç bir şey eksiltmez.’ buyurmuşlar. (Buhari, Hûd sûresi Tefsiri, 2; Müslim, Zekât, 11.)

Peygamberimiz (sav), malının zekâtını verenlerin mallarının artırılması için meleklerin de ona dua edeceklerini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur:

‘Her sabah iki melek iner. Birisi, ‘Allah'ım, sadaka verenin malına bolluk ver.’ der, diğeri de, Allah'ım, sadaka vermeyenin malını yok et der.’ (Buhari, Zekât, 27; Müslim, Zekât, 17.)

C. ZEKÂT, ALLAH'IN VERDİĞİ SERVETE BİR TEŞEKKÜRDÜR

İnsan, küçük bir ikramını gördüğü kimseye karşılık vermek için vesile ararken, sayılamayacak kadar nimetlerine eriştiği yaratıcısına şükretmek istemez mi? Elbette ister. Kendisini yaratan ve pek çok lütuflarda bulunan Allah'a her zaman ve her vesile ile şükretmek ve hoşnutluğunu kazanmak ister. Böyle bir teşekkür, aynı zamanda o malın artmasına da sebep olur.

Nitekim Allah Teâlâ:

‘Eğer şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.’ (İbrahim, 14/7) buyurmuştur. Demek ki, şükreden kendi yararı için şükretmiş, nankörlük eden de kendi zararı için nankörlük etmiş olur. Çünkü Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

D. ZEKÂT, MALA OLAN HIRSI AZALTIR

Her şeyin zararlı olduğu gibi, mala karşı aşırı istek de zararlıdır. Böyle haris olan kimse meşrû ve gayr-ı meşrû demeden malını çoğaltmaya çalışır. Kazandığı mal ile ne çevresindeki yoksullara yardım eder, ne de hayır kurumlarına destek olur. O sadece kazanmayı bilir ve nihayet kazandığı mal ile hiçbir iyilik yapmadan, toplum ve insanlığın hayrına olacak bir hizmette bulunmadan ömrünü tamamlamış olur. İşte böyle bir hırs içerisinde olan kimse ile ilgili olarak bakınız Peygamberimiz ne buyuruyor:

‘Ademoğlunun iki dere dolu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun bu muhteris gönlünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki (ihtirastan nefret edip) tövbe eden kişinin tövbesini Allah kabul eder.’ (Buhari, Rikak, 10; Müslim, Zekât, 39.)

Peygamberimiz (sav) bu hadisi şerifle, insanlık onuruna zarar verecek şekilde mala olan aşırı isteğin zararlı olduğunu bildirmektedir. Yoksa mal kazanmak ve ihtiyaç zamanı için mal biriktirmek, övülen bir davranıştır.

E. ZEKÂT, YOKSULUN AHLÂKINI OLUMLU ŞEKİLDE ETKİLER

Geçim sıkıntısı çeken kimse karnını doyurmak için Allah korusun her şey yapabilir, kötü yollara düşebilir. Bunun için bizzat Peygamberimiz (sav) yoksulluktan ve yoksulluğun getireceği olumsuzluklardan Allah'a sığınmışlardır. Bir hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır:

‘Yoksulluktan darlıktan, zilletten, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan Allah'a sığının.’ (Nesâî, İstiâze, 16; İbn Mâce, Dua,13.)

Toplumdaki servet sahipleri yoksullara yardım ellerini uzatacak, mallarının zekâtı ile onlara destek verecek olurlarsa, onları kötü yollara sürüklenmekten ve toplum için problem olmaktan kurtarmış olurlar.

Esasen toplumda karnını doyuramayan yoksullar varken,varlıklı kimselerin bunlarla ilgilenmemesi nasıl düşünülebilir?

Çevresinde aç insanlar varken nasıl rahat edebilir?

İşte zekât, yoksulların kötü yollara düşmelerini önler. Kötü yollara düşmüş olanları da düştükleri çukurlardan kurtarmış olur.

F. ZEKÂT, YOKSULUN ÇALIŞMA İSTEĞİNİ ARTIRIR

Çünkü almaktan çok vermek daha zevklidir. Bu zevki tatmak için yoksul, çalışmanın, alın teri dökerek kazanmanın gerektiğini anlar ve bu yola yönelir. Elbette iyi niyetle çalışana Allah Teâlâ'nın vereceğinde şüphe yoktur.

Abdullah İbn Ömer (r.a.) anlatıyor: ‘Bir defasında Peygamberimiz (sav) minberde sadaka vermekten, teaffüften (kimseden bir şey istemeyip yokluğa katlanmaktan), dilenmekten söz ediyor ve şöyle diyordu:

‘Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Yüksek el, veren eldir. Aşağı el, isteyen eldir. ‘ (Buhari, Zekât, 17; Müslim, Zekât, 32)

G. ZEKÂT, ZENGİN İLE YOKSULU BİRBİRİNE YAKLAŞTIRIR

Böylece zengin ile yoksul arasında servet farkından doğabilecek dengesizlikleri ortadan kaldırır. Kur'an-ı Kerim'de konu ile ilgili olarak şöyle buyuruluyor:

‘Böylece o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmaz.’ (Haşr, 59/7)

H. ZEKÂT, MÜSLÜMANIN CENNETE GİRMESİNE SEBEP OLUR

Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

Bir gün Peygamberimize (sav) bir bedevî gelerek:

– Ey Allah'ın Resûlü (sav), bana bir ibadet tavsiye ediniz ki, ben onu yapınca cennete gireyim, dedi. Peygamberimiz (sav):

– Allah'a ibadet edersin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmazsın, farz olan (beş vakit) namazı kılar, farz olan zekâtı verir ve Ramazan orucunu tutarsın. (Böyle yaparsan cennete gidersin), buyurdu. Bedevî:

– Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu ibadetlerden başka fazla bir ibadet yapmam, dedi ve sonra da dönüp gitti. Bunun üzerine Peygamberimiz (sav):

– Kim bir cennetlik görmek isterse şu temiz simaya baksın, (Buhari, Zekât, 1; Müslim, İman, 4.) buyurdu.

İşte bu ve daha başka yararları sebebiyle yüce dinimiz toplumdaki yoksullara ve kimsesizlere yardım için zekâtı farz kılmıştır.

Zekâtın verileceği yerleri anlatırken, görülecektir ki, zekât birinci derecede yoksullara verilir. Zekât vermekle yükümlü olan kimsenin, bu yoksulu arayıp bulmak görevidir. Yoksul deyince akla dilenci gelir. Halbuki her dilenen yoksul değildir. Gerçek yoksul, ihtiyaç içinde kıvrandığı halde dilenmekten ve başkalarına yüz suyu dökmekten utanan iffetli kimsedir. Allah Teâlâ buyuruyor:

‘Sadakalar, Allah yolunda kendilerini vakfetmiş yoksullar içindir ki, onlar yeryüzünde dolaşmazlar. Durumlarını bilmeyen onları hayalarından dolayı zengin sanır. (Ey Muhammed) sen o gibileri yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.’ (Bakara, 2/273)

Peygamberimiz (sav) de bu konuda şöyle buyurmuştur:

‘Miskin; bir veya iki hurma, bir veya iki lokma ile baştan savılan (dilenci) değildir. Miskin ancak iffet ve nezâhetli (fakîr)'dir. İsterseniz: (Âlemden ısrarla istemezler [Bakara, 2/273].) ayetini okuyun.’ (Buhari, Zekât, 53; Müslim, Zekât, 34)

Yüce dinimiz, yoksulları ve düşkünleri koruyup gözetmeyi öğütlerken, dilenciliği hoş karşılamıyor. Bir Müslümanın kendisini bu şekilde küçük düşürmesini uygun görmüyor. Bunun içindir ki Peygamberimiz (sav), dilenmek isteyenlere, geçimlerini temin edecek uygun bir iş bulmalarını tavsiye etmiştir.

Enes İbn Mâlik (r.a.) anlatıyor:

‘Ensar'dan (Medîne’lilerden) bir zat Peygamberimize (sav) gelir, sadaka ister. Kalbi şefkat ve merhametle dolu olan Peygamberimiz (sav) bu zata, evinde bir şeyi olup olmadığını sorar. Adam, evinde bir çul parçası olduğunu, bunu yere serip yarısının üzerine yattığını, diğer yarısı ile de örtündüğünü, bundan başka, bir de su kabı bulunduğunu söyler. Peygamberimiz, bunları getirmesini emreder. Adam gider, bunları alıp Peygamberimize (sav) getirir ve ne yapacağını merak eder. Peygamberimiz (sav) bunları açık artırma ile satılığa çıkarır ve iki dirheme satar. Sonra da bu iki dirhemi adama verir ve bir dirhemle çocuklarına yiyecek satın almasını, kalan öbür dirhemle de bir balta satın alıp getirmesini söyler. Adam, buyurulan işleri yapar ve baltayı alır gelir. Peygamberimiz (sav) bizzat kendileri baltaya bir sap takar, adama verir ve gidip odun toplayıp çarşıya getirip satmasını ve on beş güne kadar da ortalıklarda görünmemesini tembihler. Adam, Peygamberimizin (sav) talimatı üzerine hareket eder, odun toplayıp çarşıya getirir ve satmaya başlar.

On beş gün sonra Peygamberimizin (sav) yanına gelir. Bu süre içinde 10 dirhem kazandığını, bununla yiyecek ve giyecek satın alıp ihtiyaçlarını gördüğünü söyler. Bunun üzerine Peygamberimiz (sav) kendisine:

‘Böyle yapmak mı, yoksa kıyamet günü alnında dilencilik damgası ile Allah'ın huzuruna gelmek mi daha iyi’ (Ebû Davud, Zekât, 26; İbn Mâce, Ticaret, 25) buyurur.

Peygamberimiz (sav), inanmış bir insanın dilenerek geçimini temin etmesini niçin hoş görmüyor? Çünkü insan, Allah'ın en üstün yaratığıdır, onurludur, onurlu yaşamalıdır. Dilenmekte yüz suyu dökmek ve başkasına boyun eğmek vardır. Bu ise onur kırıcı bir davranıştır. Kendisine el uzattığı kimse bir şey verirse minneti altına girmiş, vermezse zilletini çekmiş olur. Bunun için Peygamberimiz (sav):

‘Sizden birinizin bir sırt odun toplaması ve onu sırtına yüklenerek satması, kendisi için versin vermesin, bir adama el açmaktan daha hayırlıdır.’ (Buhari, Zekât, 50; Müslim, Zekât, 35) Buyurmuş ve hiçbir şeyi olmayan kimseye seçmesi gereken yolu göstermiştir.

Hele geçineceği kadar malı olduğu halde halka el-avuç açıp dilenen kimsenin kıyamet günündeki durumu ise pek acıklıdır. Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

‘İnsanlardan dilenmek, her hangi birinizi o dereceye getirir ki, kıyamet gününde yüzünde bir parça et bulunmadığı halde Allah'ın huzuruna çıkarır.’ (Buhari, Zekât, 53; Müslim, Zekât, 35)”