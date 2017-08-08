Son yıllarda aşırı kiloların düşmanı olarak keşfedilen Chia tohumunun giderek yaygınlaşıyor. Malatya’da da kilo vermek ve formunu korumak isteyen kadınların ve erkeklerin dikkatini kaçmayan Chia tohumu hakkında gazetemize konuşan Aktar Yakup Yıldırım, Malatyalı kadınların ve erkeklerin kilo vermek isteyenlerin Chia tohumundan oldukça memnun kaldıklarını söyledi.

MANGANEZ, FOSFOR VE KALSİYUM İHTİYACINI KARŞILIYOR

Chia tohumunun mineraller bakımdan çok zengin olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bu tohumun içeriğinde omega-3 yağı ve lifler bulunuyor. Bu tohumu Guatemala başta olmak üzere Mexico’dan getirtiyoruz. Ben bu tohumu Malatya’ya getirtmeden önce bir araştırma yaptım ve beklediğim kadar da oldu. Bayağı tutuldu. 28 gram Chia tohumunda 11 gram lif bulunuyor. Bu tohumun bulundurduğu lifler kolesterol seviyesini düşürme, tokluk kan glukoz ve insülini azaltma gibi faydaları da içinde barındırır. Triptofan adlı aminoasit ki, genelde hindilerde bulunuyor, bu aminoasit Chia tohumunda da var. Triptofan adlı aminoasit doygunluk hissi verir ve rahat bir uyku uyumamızı sağlar. Dayanıklılık hissini artırır. Performansı artırır. Özellikle koşu ve dayanıklılık sporları yapacaklar için bu tohum bulunmaz bir nimettir. Bu tohum günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 18’ini karşılar. Biliyorsunuz bu da diş ve kemik sağlığı için önemlidir. Chia tohumları, vücudun protein işlemesine ve hücre tamirine yardımcı olur. Vücudun manganez, fosfor ve kalsiyum ihtiyacını karşılar. Gluten içermez.”

MEMNUN KALIYORLAR

Chia tohumunun su toplayan bir bitki olduğunu ve sıvı ile temas ettiğinde erimeyerek, jelimsi bir kıvam aldığını belirten Yıldırım, “Bu yüzden Chia tohumunu tüketirken bol su içilmeli ve yemeklerin kıvamını arttıracağı için ilave su eklemesi gerekir. Malatya’da gündemi takip edenler, sosyal medyayla haşır haşır neşir olanlar bu tohumu biliyorlar. Gelip bizden alıyorlar. Genellikle zayıflamak için uğraşan başta kadınlar olmak üzere, erkekler ve sporcular alıyor. Bu tohum suya katıldığında şişer ve jöle kıvamını alır. Bu da bağırsakta şiştiği için insanlara tokluk hissi veriyor. Biz bu tohumu kilo olarak satıyoruz ve kilosu 45 TL. İnternette daha pahalı neredeyse kilosu 100 TL’ye kadar geliyor. Düzenli kullananlar çok memnun kalıyorlar. Ve ayrıca devamlı gelip alıyorlar. Ara verilmeden bir atlı kaşığı 3-4 ay kullanılmalı” diye konuştu.









MUTLU SARIGÜL