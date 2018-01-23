ZARARI DEVLET KARŞILAYACAK

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nda kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, oda temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Akdağ, teröre karşı parti ve siyasi görüş ayrımı olmaksızın dayanışma mesajı verdi. Kilis ve Reyhanlı'ya Afrin'deki PKK/PYD/YPG tarafından yapılan saldırılara değinen Akdağ, “15 Temmuz günü hissettiğim duyguyu anlatmak istiyorum. O gün cenaze nedeniyle Erzurum'daydım. Darbe girişimi sırasında emniyet müdürlüğümüz balkonundaydım. Halkımız 2 saat içerisinde 120 bin kişi toplandı. Dedelerimiz, ninelerimiz hatırlar. 93 Harbi var Erzurum'da. Hepimizin işittiği Nene Hatun var. Bir sabah namazında selalar okunuyor ve halk, ki o zaman gençler cephede, yaşlılar, çocuklar bir araya geliyor ve tabyalara yürüyor. 15 Temmuz günü Erzurum'da o tabyalara yürüyen ruhun ne olduğunu Erzurum'un ünlü Cumhuriyet Caddesi'nde hissettim. 100 seneyi aşkın zaman geçmiş. Bugün Kilis ve Reyhanlı'da hissettiğim ruh o ruhun ta kendisi” dedi.



Saldırılar nedeniyle vatandaşlara “geçmiş olsun” dileğinde bulunan Başbakan Yardımcısı Akdağ, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şehit olan elektrik teknisyeninin ailesini ziyaret ettiğini ancak Reyhanlı şehidinin cenazesi Suriye'ye gönderildiği için ailesiyle görüşemediklerini aktardı. Teröre karşı mesaj veren Akdağ, “Kim olursa olsun karşımızda. Bizden daha zengin olabilirler. Kendilerini daha güçlü hissedebilirler, zaten böyle hissettikleri için FETÖ'ye darbe yaptırmaya teşebbüs ettiler. Ama kimse bilmiyordu ki bu aziz millet bir tek kurşun atmadan göğsünü siper ederek, tankların paletlerine tutunarak, tankların ateş edecek kısımlarını bizzat elleriyle kavrayarak, iradeleriyle bu işe mani olacaklarını kimse tahmin etmiyordu. Birkaç saat sürdü. İkinci güne millet bunu çoktan halletmişti” şeklinde konuştu.



Türkiye'nin NATO ülkeleri içinde hareket kabiliyeti en güçlü orduya sahip olduğuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir iradesi bulunduğuna dikkat çeken Akdağ, şöyle devam etti:

“ABD yanlış yapıyor. Kendisine bir ortak olarak bir terör örgütünü seçmekte bölgede büyük bir yanlış yapıyor. Benzer yanlışları geçmişte de yaptı büyük bir devlet olmasına rağmen. Hangi maksatla yapıyor olursa olsun yanlış bir şey yapıyor. Hemen Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının güneyinde bir terör ordusu olacak ve biz o terör ordusuna müsaade edeceğiz? Hangi hür ülke, hangi demokratik ülke, hele hele de gücü varsa böyle bir şeye razı olabilir? Herhangi bir ülke 3 teröristin varlığına tahammül edemiyor. Binlerce tır silahla mücehhes kılınmaya çalışılan birilerine Türkiye Cumhuriyeti izin verir mi? Afrin operasyonu bir taraftan sınırlarımızı korumak için kendi sınırlarımız içindeki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için, öte yandan komşumuz Suriye'deki mazlum insanların huzuru için bir operasyondur. Uluslararası hukuk buna müsaade etmektedir. Böyle bir terör örgütüne karşı müdahaleyi meşru kılmıştır ve enteresandır son zamanlardaki bilgiler DEAŞ ile PKK-PYD örgütünün de ortak hareket ettiğine dair bize ipuçları veriyor. Çok enteresandır. Uzun zamandır söylüyoruz. Adı ne olursa olsun terör terördür, terörist teröristtir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu irade ve bu operasyon Batı dünyası için de onların iyiliğine yaptığımız bir operasyondur. Onun için tüm dost ve müttefiklerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Bizi akılcı biçimde, sağduyuyla anlamalarını bekliyoruz. İster anlasınlar, ister anlamasınlar. Mazlumları korumaya, onları şefkatle kucaklamaya, teröristler üzerine de demir yumruğumuzu indirmeye her zaman hazırız. Afrin bu kararlılığımızın göstergesidir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi gerektiği ölçüde devamı da gelecektir.”



Başbakan Yardımcısı Akdağ, Reyhanlı'daki saldırılarda ev, iş yeri veya araçları zarar görenlerin zararlarının giderileceğini, onarımların yapılacağını açıkladı.

Toplantıda, temsilciler de söz alarak terör karşıtı mesajlar verdi. Programın ardından Başbakan Yardımcısı Akdağ, füze saldırısında yaralanan vatandaşları tedavi oldukları hastanede ziyaret etti.busabahmalatya.com

