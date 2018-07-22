Zanaatlar Müzesi büyülüyor

Günümüze kadar gelen nalbantlık, yemenicilik, semercilik, marangozluk, kalaycılık ve kervancılık gibi mesleklerin yeni nesillere tanıtılmasını amaçlayan bal mumu çalışmasının yer aldığı Battalgazi belediyesi Zanaatlar Müzesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Bu müzeyi ziyaret eden Şahin Say, “1946 doğumluyum. Malatyalıyım, Emekliyim. Torunlarım ile burayı görmek için geldik. Çok memnun oldular. Torunlarım çok meraklılar. Kalaycıyı falan sordular. Çok güzel bir hizmet. Önceki halini gördüm çok acıklı bir hali vardı” dedi.

RESTORE EDİLMEDEN ÖNCEKİ HALİ YIKIK VİRANEYDİ

Müzeyi gezen vatandaşlardan Azim Yılmaz ise, “Gazi Lisesi’nde okuyorum. Buradaki hizmetleri ilk defa görüyorum. Battalgazi'yi ilk kez görüyorum. Bayağıda çalışmışlar. Beklediğimden daha güzel bir Battalgazi gördüm. Geçmişi görmedim ama yaşamak isterdim” derken, Mehmet Avcu da, “Bu tarihi gördük. Buranın restore edilmeden önceki hali yıkık virane bir şekildeydi. Misafirimi buraya getirmemdeki sebebi, en azından tarihimizi ve yapılan emeği bir görsün. Misafirimi buraya getirirken gururlanarak getiriyorum” ifadelerini kullandı.

Misafirlerini özellikle Battalgazi’ye getirdiğini belirten Hakan Aktaş da, “Battalgazi bizim medeniyetimiz. Tarihimiz. Misafirlerimizi özellikle Battalgazi'ye getiriyoruz. Eskiyi yansıtan çalışmalar bence çok güzel olmuş. Buradaki görseldeki malzemeleri yeni nesilden kimse bilmez. Bizlerde yeni nesile bildiğimiz kadar anlatacağız eskiyi. Yapılan hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” derken, Mahmut Hanlıoğlu da, “Battalgazi'nin çalışmaları hakikaten çok güzel. Unutulan meslekler ile ilgili çalışmalar çok güzel. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” sözlerini kaydetti.

ÇOK DUYGULANDIM

Malatyalı olduğunu ve 35 yıldır İzmir’de yaşadığını belirten Emine Hanlıoğlu ise, “Buranın yerlisiyim ama 35 senedir İzmir’deyim. Çok duygulandım. Çok değişmiş buraları. Çocuklarım soruyor. Ve bizlerde buraları anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel hizmetler olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullanırken, Mehmet Aydın da, “Malatyalıyım ve burada yaşıyorum. Dışarıdan gelen misafirlerimi mutlaka buralara getiriyorum. Eski halini de biliyorum ve anlatıyorum. Harabe bir vaziyetti ve çöplüktü. Şu anda çok güzel olmuş. Unutulmuş eserler de çok güzel olmuş ve görsel olarak da belirtmişler. Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve çalışmalarını destekliyoruz” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com