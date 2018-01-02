2018 yılının ilk gününde trafik cezalarından tutunda ehliyet harçlarına, damga Vergisine, su tüketim bedellerine kadar iğneden ipliğe her şeye belli oranda zam gelmesini değerlendiren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Tüketiciler olarak 2 ekonomiyi tanıdıklarını dile getiren Düzova, bunlardan birincisinin aile ekonomisi, diğerinin ise ülke ekonomisi olduğunu söyledi.

HER ŞEYE ZAM GELDİ

Aile ve ülke ekonomisinin birbirinden bağımsız olmadığını kaydeden Düzova, “2018 yılına girdiğimiz zaman aklınıza gelen her şeye 5,10, 20 kuruş zam geldi. Hepimiz bunu biliyoruz. Buradaki sıkıntı zamların neden geldiğidir. Bizim takip ettiğimiz kadarıyla hem ülke hem de aile ekonomisi çok zor durumda. Ve herkes zor günler geçiriyor. Aile ve ülke ekonomisi birbirini etkiliyor. Birisi çökerse diğeri otomatikman çöküyor. 2018 yılının zam yılı olduğunu inkar etmeye gerek yok. Güçlü bir aile, güçlü bir ülke ekonomisi olmadığı zaman herkes zorlukla hayatını idame ettirecek” şeklinde konuştu.

PAHALI ÜRÜNLERİ ALMAMAYA GAYRET ETSİNLER

Tüketicilere düşen görevi de dile getiren Düzova, şunları ifade etti:

“Biz tüketicilere burada düşen bir görev var. Tüketiciler mümkün olduğu kadar pahalı ürünlere yönelmeyecekler. Pahalı ürünleri almamaya gayret etsinler. Pahalı ürün satan yerleri boykot etsinler. Bizler geçmişe yönelmeliyiz. Nasıl geçmişte tek şeyle hayat sürdürüyorduk, israftan kaçınıyorduk. Bugün de böyle olmalı. Tüketicilerimizde çok büyük bir hata var. Mesela bir eve gidin, o evde ne kadar ekmek israfı olduğunu, ne kadar elbise olduğunu, ne kadar ayakkabı olduğunu görürsünüz. Bizler sapasağlam çamaşır makinesini, değiştirip yenisini alıyoruz. Evimiz olduğu halde daha pahalı bir eve yöneliyoruz. Yani tüketicilerimizde aşırı derecede israf var. Bu da hem aile ekonomisini hem de ülke ekonomisini etkiliyor. Evet, çalışanlara, emekliye, işçiye, memura zam geldi ama ürünlere de zam geldi. Aylık gelir gideri karşılamıyor.”

MUTLU SARIGÜL