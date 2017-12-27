Milyonlarca çalışanın gözü, kulağı asgari ücret için yapılan görüşmelerde. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Asgari ücret görüşmelerinde Türk-İş 1,893 TL teklif sunmuş, bu teklif de TİSK tarafından yüksek bulunmuştu.

Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı yani yaklaşık 6 milyon kişi asgari ücretli. Bekar işçi için 1,404 lira net asgari ücretin 2018 yılında ne kadar artacağı bu ay içinde belli olacak.

EN AZ 1,600 TL OLACAK

Asgari ücretin 1.893 TL olmasını isteyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelecek olan Başbakan, asgari ücret konusunu masaya yatıracak. Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamasına göre; asgari ücret 2018 yılında en az 1,600 TL olacak.

VATANDAŞ SABIRSIZ

Bu anlamda vatandaşlar da farklı yorumlar yapıyor. Maaşlarının en azından 1,404 TL’nin altına düşmesini istemeyen vatandaşlar, Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyor.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, asgari ücretle ilgili yaptığı son açıklamada, "Net asgari ücrette reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Bu anlamda, asgari ücreti, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Asgari ücret ülkemiz açısından önemli denge ücretidir" dedi.

GÜZEL BİR RAKAM AÇIKLAYACAĞIZ

Asgari ücretin belirlenmesinde sosyal diyalog ve istişarenin önemli olduğunun altını çizen Bakan Sarıeroğlu, "Bizim amacımız uzlaşı oluşturmak. Herkesin beklentisini karşılayacak iyi bir ücret belirlemek istiyoruz. Asgari ücret, taban ücrettir, arzu ettiğimiz bunun üzerindeki rakamlarda çalışmaların olması. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguları ciddi bu konuda. İstihdam paketinde bile teşviklerimizi prime esas kazancın tavanı üzerinden bir anlayışa geçtik. İstişare ile güzel bir rakam açıklayacağız" şeklinde konuştu.

TÜRKAN YILDIZ