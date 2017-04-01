Faydası sayamayacak kadar çok olan ve kış aylarının vazgeçilmez çerezleri arasında yer alan kuru dut, son zamanlarda fiyatıyla ön plana çıkıyor. Kilosu 30-35 TL arasında satılan kuru dut hakkında konuşan kuru yemiş satıcısı Erdal Doğan, kuru dutun son zamanlarda zam şampiyonu olduğunu söyledi.

KİLOSU 30-35 TL

“Kilosu 30-35 TL arasında satılıyor. Çekirdeksiz dut olarak bilinen Arapgir, Elazığ-Eğin dutları oldukça çok rağbet görüyor” diyen Doğan, şunları kaydetti:

“Bu dutların özellikleri beyaz, çekirdeksiz ve küçük habbeli olması. Dut fiyatlarının yüksek olmasının nedeni geçen yıl yeni ürün çıkmadığı için rekolte oldukça düşüktü. Yağmurun etkisiyle dutlar döküldü ve toplanamadı. Dut sezonunun artık sonuna yaklaşıyoruz. Rekolte giderek azalıyor ve üreticiden de dut bulmak çok zor. Bu nedenle de fiyatlar çok fazlasıyla yüksek. 15 TL’ye de dut bulunuyor ama bu dutlar görüntü itibariyle esmer ve hoş değil. Ancak çok faydalı. Ama bizler görsele önem verdiğimiz için onu tüketmiyorlar. Dutun faydasını bilen 2 kilo alıyor, bilmeyen yarım kilo bile almıyor. Dutun faydasını bilmeyen çok fazla. Ancak dışarıdan Malatya’ya gelen dutun faydasını çok iyi biliyor. Biz Malatyalı olarak dutun faydalarını bilmiyoruz.”

İLTİHAP GİDERİCİDİR

Dutun faydalarını da sıralayan Doğan, “Çocuklara mutlaka dut yedirilmesi gerekiyor. Dut beyni çalıştırır. Dut kurusu bağırsakları çalıştırır. İltihap gidericidir. Dut kurusu aynı zamanda ve geçmişimizden Osmanlı Devleti’nden bu yana yapraklarıyla beraber iltihaplarda kullanılagelen bir ürün. Özellikle beyaz dut kurusu kürünün egzamada kullanıldığında kesin sonuç hemen alınmaktadır” şeklinde konuştu.









MUTLU SARIGÜL