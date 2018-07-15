ZAFERİN YIL DÖNÜMÜ

15 Temmuz 2016 günü Türkiye bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde örgütlenmiş olan FETÖ-PDY mensubu bir grup asker, ülkede darbe girişiminde bulundu. “Yurtta Sulh Konseyi” olarak kendilerini tanıtan bu cuntacı grup, millet iradesi ile geri püskürtüldüler. Darbe girişiminin en önemli ayaklarından biri olan Malatya’da ise Battalgazi’nin torunları o hainlere geçit vermedi.

KALKIŞMA GÜNÜ

15 Temmuz günü; darbe girişimi akşam saatlerinde İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün jandarma tarafından kapatılması ile başladı. O gün akşam Başbakan Binali Yıldırım bir haber programına bağlandı ve bir ‘darbe kalkışmasının’ olduğunu, kısa süre içerisinde kontrol altına alınacağını söyledi. Aynı dakikalarda TRT’ye baskın yaparak bir bildiri okutan darbeciler, söz konusu bildiriyi TSK’nın resmi internet sitesinde de paylaştılar. Buna göre, ordunun yönetime el koyduğu, sokağa çıkma yasağının ve sıkıyönetimin ilan edildiği bildirildi. TRT yayınları durdu ve darbecilerin, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birçok generali rehin aldıkları öğrenildi.

FACETİME BAĞLANTI

Sonraki süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk’te bir haber programına FaceTime şeklinde bağlanarak, darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını belirtti ve halkı meydanlara çıkmaya davet etti. Çağrının ardından ülkenin 4 bir yanından vatandaşlar sokağa döküldü ve demokrasiye sahip çıkıldı.

250 KİŞİ ŞEHİT OLDU

15 Temmuz ve 16 Temmuz tarihleri arasındaki o gecede birçok şey yaşandı ve 250 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı.

Darbe girişiminin ardından akıllarda tarih boyunca anlatılacak destansı görüntüler kaldı.

MALATYA’DA NELER YAŞANDI?

Malatya’da ise o gece darbe girişiminin 2. ayağı yaşanıyordu. Bu girişimi vatandaşlar, Belediye ve Valilik önledi. Battalgazi’nin torunları darbe girişimini duyar duymaz sokağa döküldü. Bu sırada 2. Ordu’da hareketlilik arttı.

VALİYE SİLAH ÇEKTİLER

O gece saatler gece yarısına doğru dönemin 2’nci Ordu Komutanı Adem Huduti 7 araçla birlikte Komutanlığa gitti. 15 Temmuz gecesi içeride bunlar yaşanırken 2. Ordu Komutanlığı Karargahı’na giden dönemin Malatya Valisi Mustafa Toprak ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a nizamiyedeki askerler silah çekti. Neyse ki Vali ve Emniyet Müdürü oradan sağsalim çıkarıldı.

“VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINSIN, GEREKİRSE ÖLDÜRÜLSÜN”

Bu olayların ardından 20 saat süren bir operasyon başlatıldı. Buna istinaden çatışmalar oldu ve darbeci Binbaşı Fatih Kılıç polisle girdiği çatışmada vuruldu. Arkadaşları da cesedini sürükleyerek bulunduğu yerden götürdü. Darbeci hainin cebinden “Vali, Emniyet Müdürü gözaltına alınsın, gerekirse öldürülsün” şeklinde kendi el yazısı ile yazılan bir not çıktı.

O gece Malatya 7. Ana Jet Üssü'nde de hareketlik yaşandı. Uçaklar piste çekildi. Daha sonra askerler için içtima yapıldı. Ancak havaalanının belediye araçları ile kapatılmış olmasından dolayı amaçlarına ulaşamadılar.

ENES GÜN VURULDU

15 Temmuz’dan sonraki sabah ise vatandaşlar karargahın etrafını sarmıştı. FETÖ'cü askerler tarafından etrafa rast gele ateş açılması sonucu Enes Gün vuruldu.

KARARGAH DUVARINDA ASILI KALDI

Bundan sonraki süreçte darbeci askerler zırhlı araçlarla yollara döküldü. Onlar da amaçlarına ulaşamadılar. Tanklardan ikisi durduruldu ve vatandaşlar tankları güvenli bir yere çekti. Tankların içinde bulunan askerleri de polis linçten kurtardı. 3’üncü tankta darbeci asker Yarbay Ahmet Üçbudak vardı. Üçbudak, araçlara çarpa çarpa ilerledi. En sonunda Karargah duvarında asılı kaldı.

Halkın direnişi ile beraber polis 2. Ordu Karargahı’na girdi. Darbeciler gözaltına alındı. Gözaltına alınan en yüksek rütbeli Adem Huduti de yine Malatya’daydı. Askerler de teslim olmuştu.

Tüm bu olaylar ve daha fazlası yaşanırken Malatyalılar her gün nöbet tuttu. Battalgazi’nin torunları, darbecilere geçit vermedi. Demokrasi zaferinin ikinci yıl dönümünde de Malatya’da anma programları düzenleniyor.