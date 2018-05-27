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Zafer Mahallesi'nde sokak iftarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilen mahalle iftarlar programlarından birisi de Zafer Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Zafer Mahallesi'nde sokak iftarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilen mahalle iftarlar programlarından birisi de Zafer Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

27 Mayıs 2018 Pazar 17:06
Zafer Mahallesi'nde sokak iftarı

İftar’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bazı daire başkanları, şube müdürleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, mahalle iftarlarının asıl amacının birlik ve beraberlik içerisinde Ramazanı geçirmek olduğunu söyledi. Türkiye’nin huzurunu bozmak isteyenlere karşı hep dayanışma içinde ve birlik içerisinde olunması gerektiğini vurgulayan Polat, “Bu güzel atmosferi görünce yapmış olduğumuz işin ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz. Ramazan aylarını iyilik atmosferine dönüştürmeliyiz. Çünkü Ramazan sevgidir, paylaşmaktır. Bizde bu feyzi bugün Zafer Mahallesi sakinlerimizle yaşıyoruz” diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de yaptığı konuşmada birlik beraberlik vurgusunda bulundu. Türkiye’nin kiritik süreçlerden geçtiğini belirten Tüfenkci, “Türkiye’de yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni döneme vereceğiniz desteklerle daha güçlü bir Türkiye ortaya çıkacak. Millet olarak en büyük görevimiz bu birlik ve beraberliği muhafaza etmektir” diye konuştu

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIftarMahalle
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