16 Nisan’da yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylaması hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, Battalgazi İlçe Başkanlığı olarak yürütecekleri çalışmalar hakkında konuştu, anayasa değişikliği ile ilgili yorumlarda bulundu.

İMTİHANDAN GEÇECEĞİZ

Başkan Selahattin Sarıoğlu, “Türkiye’miz 16 Nisan günü çok önemli bir sınavdan geçecek. Bu, herhangi bir anayasa oylaması değil. Adeta kader oylaması dediğimiz bir imtihandan geçeceğiz. Bu değişiklikle köklü bir rejim değişikliğine gidilecek. Bu, sistem değişikliği değil. Sistemin sözlük anlamı, parçaların birleştirilmesidir. Rejim ise bir yapıyı, bir durumu nitelendirir” diye konuştu.

ZAFER KAZANMIŞ İRADE

Mevcut Hükümet ile ilgili de bazı yorumlarda bulunan Sarıoğlu, “Şu anda bir milli irade söz konusu. Bir hükümet var, partiler var. Ama bu milletin 7 düvelini kurtaran bir düşünce, ülkü, ideal var. O kadro bu devleti oluşturmuş. Güçlü bir iradeden bahsediyoruz. Ki, o irade zafer kazanmış bir iradedir. Büyük bir başarı kazanılmış. İşte demokrasiyi seçmişler, cumhuriyeti kurmuşlar. Bu sistem, şimdiki hükümetten daha evladır. Ben zafer kazanmış iradeye bağlı kalalım diyorum” ifadelerinde bulundu.

“MEVCUT REJİMİ ADAM EDEBİLİRİZ”

“Biz mevcut rejimi düzeltebiliriz, yani adam edebiliriz” diyen Başkan Sarıoğlu, özetle şunları kaydetti:

“Bazı düzenlemeler elbette yapılabilir. Partilerin çalışmaları düzene koyulabilir. Siyasi ceza kanunu çıkarılabilir. Bu değişiklikle başbakanlık kalkıyor. Bugüne kadar Turgut Özal’lar, Menderes’ler, Süleyman Demirel’ler, Necmettin Erbakan’lar, İsmet İnönü’ler, Bülent Ecevit’ler başbakan olmuş. Bu koca bir gelenek. Gerçekten orası gerekli. Bu, toplumumuzun genlerine işlemiş sonuçta. Başkan yardımcıları meselesi de önemli. Hangi şartları taşıması gerektiği belli değil. Demek ki istediği kişiyi atayabilir. Buna ne gerek var! Anayasa değişikliği bizce sakıncalı.”

“BATTALGAZİ’NİN YÜZDE 90’I BİZE KARŞI”

Referandum için yaptıkları çalışmalardan da bahseden Sarıoğlu, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ilçelerde ayrı ayrı referandum çalışmaları başlattık. Her ilçe kendi alanında, Genel Merkezin belirlediği ilkeler doğrultusunda çalışmalar yapacak. Bizim partimizin görüşü, ana hatlarıyla belirtilmiştir. Biz de bunu gittiğimiz yerlerde anlatmaya çalışacağız. Biz Battalgazi Başkanlığı olarak Malatya’nın merkezi, İnönü Caddesi, Kışla Caddesi, Sivas Caddesi, Hastane Caddesi, Fuzuli Caddesi, Paşaköşkü Caddesi, Temelli Caddesi gibi yerlerden sorumluyuz. Biz yönetim olarak öncelikle insanın çok olduğu yerlerde çalışma yürütelim diyoruz. Kalan zamanlarda da kırsala gidelim diyoruz. Hiçbir kapıyı atlamadan her yere gidiyoruz. Battalgazi ilçesinde yüzde 90 civarında bize karşı olanlar var. Bu ilçe zor oluyor tabi ki. Gittiğimiz yerlerde elbette samimi bir şekilde karşılanıyoruz” dedi.

TÜRKAN YILDIZ