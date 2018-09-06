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ZABITA TEŞKİLATI 192 YAŞINDA

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192’nci yılı Malatya Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen programla kutlandı.

ZABITA TEŞKİLATI 192 YAŞINDA

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192’nci yılı Malatya Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen programla kutlandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:40
ZABITA TEŞKİLATI 192 YAŞINDA

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Zabıta Dairesi Başkanı İsmail Nacar ile Şube Müdürleri ve zabıta personelleri katıldı. 

ZABITA, SORUMLULUKLARININ BİLİNCİNDE

Meclis Salonunda gerçekleştirilen programda Başkan Polat, Belediye Zabıta olmanın bir gurur olduğunu söyleyerek, “Belediyenin güvenlik gücü zabıtadır. Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192. yılını kutluyoruz.  Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan Zabıta Teşkilatı, Cumhuriyetin ilanından sonra da görevine devam etmektedir. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekiplerimiz birçok alanda denetimler yaparak vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketimi sağlamaları ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını temin etmek için çalışmalar yürütmekteler. Amacı vatandaşa hizmet olan zabıta personellerimizin özverili çalışmaları takdire şayandır. Görev ve sorumluluklarının bilincinde olan zabıta teşkilatımız Malatya’da tertip ve düzeni sağlamak için fedakârca günün 24 saati hizmet vermektedir. Zabıta Teşkilatında görevli bütün zabıta arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Zabıta personelleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hafta dolayısıyla çiçek hediye ettiler. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Zabıta Teşkilatı
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