Zabıta Ramazan’da da çalışıyor

Zabıta ekipleri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli ile birlikte hijyen kuralları ve sağlıklı gıda tüketimine yönelik yapılan iş yeri denetimlerinde, imalathanede istenilen şartlara uygunluğu, malzemelerin son kullanma tarihi gibi kontroller yaparak, halkın sağlığına tehlike arz edebilecek olumsuzlukları denetledi.

EKMEK GRAMAJ, RUHSAT, FİYAT VE HİJYEN DENETİMİ

Zabıta ekipleri, fırınlarda ekmek gramaj, ruhsat, fiyat ve hijyen denetimi yapan zabıta ekipleri fırınlarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, iş yerlerinin genel temizliği, ruhsat faaliyetine uygun üretim yapılması, ekmek taşınmasında açık araçların kullanılmaması konusunda işletmeleri de kontrol etti.

Ekmek fırınlarında yapılan ekmeğin gramajı, fırın ruhsatı ve hijyenik şartlara uygunluğu konusunda denetim yapan Arapgir Belediyesi zabıta ekipleri, fırın denetimlerinde eksik işletmelerde gerekli uyarıları yaparak, örnek işletme sahiplerini de tebrik etti.