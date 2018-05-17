Zabıta Denetimlerini Ramazan Ayında yoğunlaştırdı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da Büyükşehir Belediyesi zabıta personelleri ile bir toplantı düzenleyerek, yapılan denetimler hakkında bilgiler aldı.

Hürriyet Parkı içinde bulunan Zabıta Karakolu'nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım da katıldı. Zabıta Dairesi Başkanı Nurhan Demir’den bilgiler alan Başkan Polat, Ramazan ayında en önemli görevlerden birini zabıta teşkilatının üstlendiğini söyledi. Ramazan ayının manevi huzurunun her yerde hissedildiğini ifade eden Başkan Polat, “Tüm arkadaşlarımızın Ramazan Ayı mübarek olsun. Ramazanda sabah kahvaltı yapmadan güne başlarız ve bunun bizlere vermiş olduğu bir dinginlik bir huzur vardır. Rabbim Ramazan ayının huzurunu, bereketini Büyükşehir ailesinin bütünü için, milletimiz için en güzel şekilde yaşamayı nasip etsin. Belediyecilik millete hizmet, işimiz millete en iyi şekilde hizmet etmektir. 11 ayın sultanı Ramazan ayında da yine en önemli görevlerden birini Zabıta teşkilatımız üstleniyor. Şehrin düzeni ve insan sağlığını korumak gibi çok önemli görevleri yerine getiriyorsunuz. Ramazan ayını hemşehrilerimizin daha rahat geçirebilmeleri için var gücümüzle çalışacağız. Gece-gündüz demeden 7-24 çalışacağız. Vatandaşımız huzurlu olursa bizler mutlu oluruz" diye konuştu.

Başkan Polat, toplantının ardından Hürriyet Parkı içerisinde temizlik yapan işçileri de ziyaret etti.

busabahmalatya.com