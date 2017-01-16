16 Ocak 2017 Pazartesi

Yüzlerce “Özal” çıkacak

Malatyalı İşadamları Derneği “Geleceğin Yıldızları Projesi” kapsamında Malatyalı genç yetenekleri destekleyecek. Proje kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, “Yüzlerce Özal çıkmasına vesile olacağız” dedi.

16 Ocak 2017 Pazartesi 11:09
Yüzlerce “Özal” çıkacak

  Malatya’da özel bir otelde düzenlenen toplantıya İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Haşan Hüseyin Erkoç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Ercan Turan, Milli Eğitim İl Müdürü Ali Tatlı, BİLSAM Başkanı İbrahim Gezer ve çok sayıda eğitim kurumu temsilcisi katıldı.

ÇOCUKLARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ
  Projenin açılış konuşmasını yapan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, “Bizim de bir hedefimiz var. Hedefimiz, doğduğumuz şehri bulunduğu yerden daha iyi yerlere getirebilmek. En büyük yatırım insan kaynakları yatırımıdır. İnsan kaynaklarını iyi yönetemediğiniz zaman, insanı iyi yetiştiremediğiniz zaman bu insanlar üzerinde her türlü oyunlar oynanabilir. Yani zeki çocukları bulacağız. Yoksul ise ailelerine de gerekli desteği sağlayacağız. Arkadaşlarımız bunu tartışacak. Gelecekte üst derecede bürokratların, Malatya'dan daha fazla olmasını sağlayacağız. Sağlamaya çalışacağız. Bu çocuklarımızı destekleyerek üniversitelerde, daha sonrasında yüksek lisans yurt dışı eğitimine kadar takip edeceğiz. Malatya'da bir tane Özal değil, yüzlerce Özal çıkmasına vesile olacağız” dedi.

MALATYA’NIN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR
  İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ise konuşmasında projenin önemine dikkat çekti. Kızılay, "En değerli varlığımız bir ülkenin beşeri sermayesidir. Üniversitemiz de, bu varlığın merkezlerinin başında geliyor. Bu konuyla ilgili de üniversitemizin başlatmış olduğu güzel bir çalışma var. Çocuk Üniversitesi çalışması var. Yine üniversitemizde üstün çocuklar araştırma ve uygulama merkezimiz var. Birlikte Malatya’nın yıldızları projesini nasıl daha iyi geliştirebiliriz? Buna, üniversitemizin her alanda katkısının olacağına inanıyorum. Sadece Malatya'mız için değil Türkiye için, insanlık için insan yetiştireceğiz. Her alanda Malatya’mızın büyük bir potansiyeli var” şeklinde konuştu.

İHA
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