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Yüzde 40’lık indirim mümkün değil

Zorunlu trafik sigortası primleri için tavan fiyat uygulaması kararını ve trafiğe yeni çıkacak otomobillerde mevcut primlere göre yüzde 40 oranındaki indirimi değerlendiren Karayolları Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Kutsal, zorunlu trafik sigorta primlerinin yüzde 40 oranında indirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yüzde 40’lık indirim mümkün değil

Zorunlu trafik sigortası primleri için tavan fiyat uygulaması kararını ve trafiğe yeni çıkacak otomobillerde mevcut primlere göre yüzde 40 oranındaki indirimi değerlendiren Karayolları Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Kutsal, zorunlu trafik sigorta primlerinin yüzde 40 oranında indirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

20 Mayıs 2018 Pazar 10:41
Yüzde 40’lık indirim mümkün değil

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, Hazine Müsteşarlığınca zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle tavan fiyat uygulanması kararı aldıklarını ve trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirimin yüzde 40'ı bulacağını açıklamasını değerlendiren Karayolları Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Kutsal, BUSABAH’a konuştu.

Sigorta şirketlerinin şimdiye kadar çok büyük zarar ettiklerini dile getiren Başkan Kutsal, zararları nedeniyle sigorta şirketlerinin hepsinin yabancılara satıldığını söyledi.

TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ YOK

Yabancı şirketlerin sigortadaki indirim kararını göze alamadıklarını belirten Başkan Kutsal, “Şu anda Türk sigorta şirketi yok. Biz sigorta işlemlerimizin hepsini yabancılara verdik. Yabancılar da bu işten kar etmeden yapmıyorlar. Yabancı şirketler sigortadan indirim kararını göze alamıyorlar. Şirketler zarar etmemeleri için sigortayı yükselttiler. Devletin zorunlu trafik sigorta primlerine tavan fiyat uygulaması mümkün değil. Uygulama yaparsa sigorta şirketleri ben sigorta yapmayacağım diyecek. 2 trilyonluk bir otobüs trafik kazası yapsa ve içindeki yolculardan birkaç tanesi hayatını kaybetse ve otobüste çalışamaz hale gelse sigortanın ödediği rakam 10 trilyonu buluyor. Bu yüzden de sigorta şirketleri bu zararı göze alamıyorlar. Ben bu nedenle tavan fiyat uygulamasını kandırmaca olarak buluyorum” şeklinde konuştu.

MALATYA’DA 150 BİN TANE ARAÇ VAR

Hasar pirim oranlarının normal olduğunu söyleyen Başkan Kutsal, “Sigorta şirketleri yabancıların elinden belki devlet destekli politikayla alınır ama ben bunun olacağını düşünmüyorum. Alınsa ve bizim yerli şirketlere geçse de yerli şirkette zarar etmek istemeyecek. Bugünkü hasar prim oranları bence normal. Çokmuş gibi görünse de normal. Ama buna devlet destek verir de bir şeyler yapılırsa bunu bilemem. Ama şu anda normal. Devlet şunu yapmalı: Trafikteki araç sayısının artmasını bir şekilde engellemeli. Malatya’da 150 bin tane araç var. Araçların hepsi sokaklarda duruyor. Bunların kaza yapmaması mümkün değil. Kalıcı çözümler yapılması gerekiyor. Otoparklar yapılmalı. Üstgeçitler, köprüler, yollar yapılmalı. Zorunlu trafik sigorta primlerini yüzde 40 oranında indirmeleri mümkün değil. Trafiğe kalıcı çözüm bulunmalı, yollar otopark olmaktan çıkarılmalı” ifadelerine yer verdi.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

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MalatyaMehmet ŞimşekMehmet KutsalOtomobilPrim
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