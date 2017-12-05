05 Aralık 2017 Salı

Yüzde 12’miz engelli!

‘Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle yapılan incelemeye göre, Türkiye’deki engelli sayısının yüzde 12 seviyelerinde olduğu ortaya çıktı.

05 Aralık 2017 Salı 11:22
Yüzde 12’miz engelli!

Türkiye’de engel türlerine göre bedensel engelliler ilk sırada yer alırken, bunu zihinsel engelliler ile işitme ve görme engelli vatandaşların izlediği tespit edildi.

 

KAZALAR VE TERÖR İLK SIRADA…
  Yapılan araştırmalarda çok çarpıcı sonuçlarda ortaya çıktı. Engelli olma nedenleri arasında trafik kazaları ile terörün ilk sırada yer aldığı belirlenirken, akraba evliliği, çocuk felci, ateşli hastalık, hamilelikte yaşanan sorunlar ve sarılık gibi sebeplerin azalmasına rağmen hala devam ettiği saptandı. Son yıllarda engellilerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılsa da farkındalığın hala en büyük sorun olduğu belirlendi.

Medyaya yılbaşından bu yana engelliler ile ilgili 630 binden fazla haber yansırken, Ampute Futbol takımın kazandığı şampiyonluk gibi başarıların hem engellilere olan ilginin artması hem de daha fazla engelli vatandaşımızın başta spor olmak üzere hayata aktif olarak katılması anlamına geldiği belirlendi. Son yıllarda lisanslı engelli sporcu sayısındaki yükseliş, engelli insanların yaşama motivasyonunun artmasında, sporun önemli bir rol üstlendiğini gözler önüne serdi. Bedensel Engelliler, Görme Engelliler, İşitme Engelliler ve Özel Sporcular Spor Federasyonlarının bünyesinde faaliyet gösteren lisanslı sporcu sayısı, son 5 yılda yüzde 48 artarak 41 bin 152'ye yükseldi. 

HABER MERKEZİ
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