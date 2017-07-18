15 Temmuz hain darbe girişimiyle sokaklara dökülen Malatyalılar, 15 Temmuz’un yıldönümü olan bugün de sokaklarda olacaklarını açıkladılar. Bugün sabahın erken saatlerine kadar ‘Nöbette’ olacaklarını ifade eden vatandaşlar, BUSABAH’a konuştular.

Geçen yıl 15 Temmuz’da büyük bir kalkışma olduğunu hatırlatan Erol Yıldırım isimli vatandaş, bu gecede Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir badire altlattığını söyledi.

YILDIRIM: 15 TEMMUZ GÜNÜ ÇALIŞIYORDUM

Vatan için daima nöbet tutmaya kararlı olduklarını ifade eden Yıldırım, “Bu gecede insanlarımız sokağa döküldüler. Ben 15 Temmuz günü çalışıyordum. Ben darbe olduğunu iş yerinde öğrendim. Çok üzüldük. O an yürüyüşlere katılamasak da, gönlümüz sokaklarda, vatandaşlarla birlikteydi. iş yerinden çıktığımızda sıkı güvenlik kontrollerinden sonra bizler de vatan aşkı için alanlardaydık. Vatandan sevgisiyle nöbetimizi tuttuk. Bugün de 15 Temmuz’un yıldönümü. Yine geçen yılki gibi alanlara ineceğiz ve nöbetimizi tutacağız. Sadece bugün için değil vatanımız için daima dimdik durup, devamlı nöbetimizi tutmaya kararlıyız” diye konuştu.

ISPANAKÇI: NÖBET TUTACAĞIZ

Bugün yine nöbet tutacağını söyleyen Hakan Ispanakçı isimli vatandaş ise, “Ben boyacılık yapıyorum. Ayrıca engelliyim. Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminde sokaklardaydım. Gece saat 3-4’lere kadar Valilik önünde nöbet tuttuk. Yürüyüşlere katıldım. Bugün de yürüyüşe katılacağız ve nöbet tutacağız. Allah o günleri bize göstermesin” şeklinde konuştu.

AKAR: CUMHURBAŞKANIMIZ İDAMI GETİRMELİ

Türkiye’nin bir daha o kara günü yaşamasını istemediğini belirten Cumali Akar isimli vatandaş da, “Allah o gün ölenlere ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Çok zor bir gündü. İnşallah milletimiz bir daha bu kara günü yaşamaz. Bizler o gün nöbetteydik, sokaklardaydık. Biz bu günde nöbet tutacağız. Sadece Cumhurbaşkanımız bir söz verdi. İdam getirecekti. Bu sözünü yerine getirmesini istiyorum. Darbe yapanlar, çocuklara tecavüz edenler, kadınlara tecavüz edip öldürenlere idam getirsin. Hapishanede boşa yatıp da bizim vergimizle onların karnını doyurmasın” ifadelerini kullandı.

SARITAŞ: BİR AY NÖBETİMİZİ TUTTUK

Geçen yılki 15 Temmuz hassasiyetini bugün de nöbet tutarak göstereceklerini dile getiren Mehmet Ali Sarıtaş da, “69 yaşındayım. Geçen yıl 15 Temmuz’u yaşadık. Dedikleri gibi Türkiye için bu büyük bir badireydi. Geçen yıl sokaklardaydık ve bir ay nöbetimizi tuttuk. Bugün de aynı hassasiyeti göstereceğiz” dedi.

POLAT: MUTLU VE HUZURLU BİR ÜLKE İSTİYORUZ

Bundan sonra darbelerin olmadığı, ideolojilerin bulunmadığı kardeşçe yaşayabilecekleri bir Türkiye istediklerini ifade eden esnaf Ufuk Polat isimli vatandaş ise, “Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişimini ilk duyduğumuzda hemen sokaklara çıktık. İnsanlarla beraber bu sıkıntılı sürece ‘dur’ demek için meydanlardaydık. Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!’ bilinciyle darbecilere engel olmak için sokaklardaydık. Bir ay boyunca Cumhurbaşkanımız Yenikapı’da büyük mitingi yapıp sonlandıra kadar nöbette kaldık. Bu günde 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü. Bugün de tekrar nöbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonra artık darbelerin olmayacağı, insanların ideolojik ayrımlar yaşamadan, kardeşçe, hep beraber yaşacağı, mutlu ve huzurlu bir ülke istiyoruz” şeklinde konuştu.

CAF: BİZİM VATANİ GÖREVİMİZ

Vatan nöbetinin kendileri için asli görev olduğunu söyleyen Bülent Caf isimli vatandaş da, “15-20 Temmuz fark etmez. Önemli olan milletin iradesi. Geçen yıl 15 Temmuz günü darbe olduğunu duyduğumuzda sokakları araçla gezdik. 2. Ordu’nun olduğu bölgeye, havaalanına gittik. Olaylar falan yoktu. Biz de olaylar yok diye eve gittik. Olaylar başlayınca bir ay boyunca nöbet tuttuk. Hatta İstanbul’da gerçekleştirilen Yenikapı mitingine bile gittim. Bugün de 15 Temmuz’un yıldönümü. Yine nöbet tutacağız. O bizim vatani görevimiz” dedi.





































MUTLU SARIGÜL