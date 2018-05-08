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YÜRÜME KISITLILIĞI OLAN HASTALARA UMUT

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete giren robotik yürüme cihazı, yürüyemeyen veya yürüme kısıtlılığı olan hastalara umut oluyor.

YÜRÜME KISITLILIĞI OLAN HASTALARA UMUT

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete giren robotik yürüme cihazı, yürüyemeyen veya yürüme kısıtlılığı olan hastalara umut oluyor.

08 Mayıs 2018 Salı 11:54
YÜRÜME KISITLILIĞI OLAN HASTALARA UMUT

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde robotik yürüme cihazı ile hizmet verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş, “Robotik yürüme cihazı, travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inme, nörolojik veya ortopedik nedenlerden kaynaklanan yürüme yeteneğinin kaybının tekrar kazanımı ve geliştirilmesi için kullanılan robot destekli yürüyüş rehabilitasyon sistemidir. Robotik yürüme cihazımız ile yaptığımız tedavilerde, kas kitlesini kontrol edip, vücut kitleyi koruyarak ve hastalarımızı yeniden ayağa kalkıp, yürüyor hissi vermek suretiyle motive ederek, hastalarımızın yeniden yürümesi amaçlanmaktadır. Son yıllarda umut verici bir tedavi konsepti olarak, bant üzerinde kısmi vücut ağırlığı aktarımı sağlayan destekli yürüme sistemi yolu ile lokomotor tedavisi öne çıkmaktadır" diye konuştu. (İHA)

İHA

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