13 Mayıs 2017 Cumartesi

Yurt müdürü Akçadağ’a getirildi

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alınan özel yurt müdürü Mustafa K, Akçadağ ilçesine getirildi.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 07:53
Yurt müdürü Akçadağ’a getirildi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranılan eski yurt müdürü Mustafa K., saklandığı Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştı.

SORGUSU SÜRÜYOR
İlk sorgusunun ardından Mustafa K. Malatya'nın Akçadağ ilçesine getirildi. Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu süren şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. 

İHA
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