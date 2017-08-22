Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,62 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,82, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 2,27 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 3,66 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,59 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork, yüzde 3,39 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, diğer mamul eşyalar yüzde 0,68, metal cevherleri yüzde 0,29 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Temmuz ayında en fazla aylık artış sermaye mallarında, en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

HABER MERKEZİ