Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Mesleki Eğitim Programı Erasmus+ Hareketlilik Projeleri çerçevesinde kabul edilen “Avrupa'da Matbaa Sektöründeki Baskı Kimyasallarının, Kullanıcılar Üzerindeki Etkilerini Azaltmaya Yönelik Tedbirlerin İncelenmesi Uygulama Eğitimi” adlı projesi ile Almanya’nın Ludwighafen - Mannheim kentine gitmeye hazırlanıyor.

Projeleri, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Programları Türk Ulusal Ajansı Tarafından desteklemeye değer 324 proje içerisinde yer alan, öğrenciler bu kapsamda bir dizi eğitim eğitim görecekler.

Temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan öğrencilerin katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılabilecek hareketlilik faaliyetine, matbaa teknolojisi alanından toplam 12 öğrenci katılacak.

Proje sorumlusu Mehmet Gündüz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının faaliyetleri ile Hayat Boyu Öğrenme Programı hakkında bilgi vererek, “Erasmus+, AB'ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu program, ülkeler arası iş birliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir” ifadelerini kullandı.

Avrupa stajına katılacak öğrencilerin önemli kazanımlar elde edeceğini aktaran Gündüz, “Projemize katılacak ve yurt dışında mesleki eğitim alma fırsatı yakalayacak öğrencilerimizin, matbaa alanının ilgili kısımlarında var olan dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan vasıflı birer personel olmalarına, matbaa alanında istihdamlarına, kendilerine ait iş yerleri açarak iş gücü piyasasına dahil olmalarına katkı sağlamak amacındayız. Projemiz öğrencilerimizin girişimci, yenilikleri takip eden ve birlikte çalışan birer eleman olmalarına destek niteliği taşımaktadır. Matbaacılık sektöründe matbaa işini gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan malzemelerden kağıt, mürekkep ve kalıptan sonra en çok gerekli şeyde projemizin başlık kısmında da geçen baskı kimyasallarıdır. Matbaa çalışanlarının kimyasal materyalleri yanlış, bilinçsiz kullanmaları durumunda çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu maddelerin kullanım yerine, amacına, işlevine göre farklı olumlu-olumsuz etkilerini inceleyeceğiz” diye konuştu.

Okul Müdürü Suat Kılıç ise, “1-15 Temmuz tarihlerinde Almanya’ ya gideceğiz. Velilerimizi ve okul toplumunu konu ile ilgili bilgilendirdik. Projemiz kurumumuzda temel mesleki eğitim almakta olan matbaa alanı öğrencilerimize 2 hafta süre ile baskı kimyasallarının zararlarını önleme konusunda teorik ve pratik eğitimlerle mesleki gelişimlerini kazandırma projesidir. Çok güzel kazanımlarla döneceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

İHA