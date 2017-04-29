Dolar kurunun yükselmesi, iç piyasada tüketimin artması ve yumurtanın ihracatın artması nedeniyle tavuk yumurtasının fiyatı aşırı özellikle 2016-2017 Eğitim ve Öğretim sezonuyla birlikte yükselişe geçmişti. Sıcaklıklarla ve sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte fiyatlar düşmeye başladı. Dolar kurunun gerilemesi ve ihracat yapan ülkelerin azalmasının etkisi olduğu belirtilirken, günlük yumurta tüketiminin azalmasıyla Malatya’da yumurta koli fiyatları 6-7 liraya kadar düştü.

YAZ AYLARINDA FİYAT DÜŞÜYOR

Yumurta fiyatlarıyla ilgili bir değerlendirme yayan esnaf Nihal Arıcak, “Yumurta fiyatlarının gerilemesinin başlıda nedeni, şuan ihracatının az olmasıdır. Piyasada yumurta miktarının fazlalaşmaması, yumurtaların günlük olarak birikmemesi, sıcaktan zarar görmemesi için piyasadaki yumurtalar eritilmeye başlandı. Yumurta fiyatlarının yüksek olduğu dönemde vatandaş 30’lu alacağına, 15’li alıyordu. Şimdi bu fiyatların düşmesinden hem biz mutlu olduk hem de vatandaş mutlu oldu. Şuan duble boy günlük Malatya beyaz yumurtasının kolisi, ortalama 7 TL civarında satılıyor. Geçen haftalarda fiyatlar 50 kuruş daha düşüktü. Hafta bazında 50 kuruş ya da 1 lira gibi düşüş ya da yükseliş yaşanabiliyor. Pazartesi günleri yumurta borsasının belirlediği fiyatlar neticesinde satış gerçekleştiriyoruz. Ama vatandaşlarımız bu aylarda daha ucuza günlük yumurta tüketebilirler. Şuan tam mevsimi, kış ve bahar aylarında yumurta tüketimi yükseliyor, yaz aylarında ise biraz daha az yumurta tüketiliyor” dedi.













ÖMER ALİ DELİBAŞ