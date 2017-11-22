22 Kasım 2017 Çarşamba

Yüksek kesimlerde kar yağacak

Malatya’nın da içinde bulunduğu bölgemde havanın aralıklarla yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 10:56
Yüksek kesimlerde kar yağacak

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sıcaklıkların 1-3 derece santigrat düşmesi beklenmektedir. Rüzgarların güneydoğulu ve güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/h) esmesi beklenmektedir” denilerek şu uyarı da yapıldı:

“Sabah saatlerinde güneydoğulu, öğleden sonra güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/h) eseceği tahmin edilen rüzgarlar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMeteoroloji

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