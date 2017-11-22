Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sıcaklıkların 1-3 derece santigrat düşmesi beklenmektedir. Rüzgarların güneydoğulu ve güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/h) esmesi beklenmektedir” denilerek şu uyarı da yapıldı:

“Sabah saatlerinde güneydoğulu, öğleden sonra güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/h) eseceği tahmin edilen rüzgarlar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir.”

HABER MERKEZİ