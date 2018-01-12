Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya’da yerel ve ulusal basın organlarında hizmet veren gazeteciler için bir kahvaltı programı düzenledi. Dün bir restoranda düzenlenen programda konuşan İl Müdürü Özgün Ersoyoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü birlikte hatırlamak ve gazetecilerle birlikte bu günü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

ÖNCE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ BİR DAĞITIM ŞİRKETİYİZ

Şirketin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Ersoyoğlu, “Şirketin faaliyetlerinde bizlerin sesi olarak vatandaşlarımızı faaliyetlerimizi ve zaman zaman sizlerle paylaştığımız duyurularımızı onları bilgilendirmek adına paylaştığınız için şirketin adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Fırat Elektrik Dağıtım şirketi olarak Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli elektrik dağıtım işlerinden sorumlu ve yaklaşık olarak 5-6 yıl önce özelleştirilmiş bir dağıtım şirketiyiz. Görev sahamızdaki müşterilerimize kaliteli, sürekli ve kesintisiz elektrik enerjisini sunmak temel görevlerimizden biridir. Bu anlamda Malatya’mızda 350 bin 742 adet elektrik tüketicisine hizmet vermekteyiz. İstatistiklere baktığımızda Türkiye genelinde Malatya’nın yıllık abone ve şebeke sayısı yüzde 6 civarında büyümektedir. Şebeke ve abone sayımızın arması dolayısıyla tüketilen enerji miktarımızda giderek artmaktadır” şeklinde konuştu.

“Toplamda 220 megavatlık bir enerji gücünü sağlamaktayız” diyen Ersoyoğlu, “2017 yılında Malatya’da tüketilen elektrik enerjimiz 1 milyar 259 milyon kilovat saat civarına ulaşmıştır ve bu güne kadar ki en yüksek elektrik tüketimidir. Tüketimimizin yüzde 40’ını mesken tarifesindeki abonelerimiz yüzde 10’u tarımsal sulama, 20 ticarethane ve diğer kalanı da sanayi, şantiye gibi tarifelerimiz karşılamaktadır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL