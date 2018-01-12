12 Ocak 2018 Cuma

Yüksek bir noktayı hedefliyoruz

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenledikleri kahvaltı programında konuşan Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürü Özgün Ersoyoğlu, faaliyetleri hakkında bilgiler de verdi. Ersoyoğlu, “2018 yılında da hizmet anlamında yüksek bir noktayı hedeflemekteyiz” dedi.

12 Ocak 2018 Cuma 11:57
Yüksek bir noktayı hedefliyoruz

  Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya’da yerel ve ulusal basın organlarında hizmet veren gazeteciler için bir kahvaltı programı düzenledi. Dün bir restoranda düzenlenen programda konuşan İl Müdürü Özgün Ersoyoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü birlikte hatırlamak ve gazetecilerle birlikte bu günü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

ÖNCE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ BİR DAĞITIM ŞİRKETİYİZ
  Şirketin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Ersoyoğlu, “Şirketin faaliyetlerinde bizlerin sesi olarak vatandaşlarımızı faaliyetlerimizi ve zaman zaman sizlerle paylaştığımız duyurularımızı onları bilgilendirmek adına paylaştığınız için şirketin adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Fırat Elektrik Dağıtım şirketi olarak Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli elektrik dağıtım işlerinden sorumlu ve yaklaşık olarak 5-6 yıl önce özelleştirilmiş bir dağıtım şirketiyiz. Görev sahamızdaki müşterilerimize kaliteli, sürekli ve kesintisiz elektrik enerjisini sunmak temel görevlerimizden biridir. Bu anlamda Malatya’mızda 350 bin 742 adet elektrik tüketicisine hizmet vermekteyiz. İstatistiklere baktığımızda Türkiye genelinde Malatya’nın yıllık abone ve şebeke sayısı yüzde 6 civarında büyümektedir. Şebeke ve abone sayımızın arması dolayısıyla tüketilen enerji miktarımızda giderek artmaktadır” şeklinde konuştu.

 “Toplamda 220 megavatlık bir enerji gücünü sağlamaktayız” diyen Ersoyoğlu, “2017 yılında Malatya’da tüketilen elektrik enerjimiz 1 milyar 259 milyon kilovat saat civarına ulaşmıştır ve bu güne kadar ki en yüksek elektrik tüketimidir. Tüketimimizin yüzde 40’ını mesken tarifesindeki abonelerimiz yüzde 10’u tarımsal sulama, 20 ticarethane ve diğer kalanı da sanayi, şantiye gibi tarifelerimiz karşılamaktadır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah10 Ocak Gazeteciler GünüFırat Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürü Özgün Ersoyoğlu

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017