YSK’nın genelge ve kararlarını sürekli takip edin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Bakan Soylu, bir otelde yapılan toplantıda, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Mardin valileri, il jandarma komutanları ve emniyet müdürlerine hitaben konuştu.

ÖYLE BİR TÜRKİYE KALMADI

24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle Bölge Güvenlik Toplantılarının yapıldığını belirten Soylu, dün terör örgütüne mensup bir siyasi partisinin temsilcisinin Şırnak Valisini köylere gitmesi nedeniyle tehdit ettiğini ifade etti. Bunun çok eskide kaldığına dikkat çeken Bakan Soylu, terör örgütlerinin diliyle ve tavrıyla devlete kafa tutmaya çalışanların ne hale geldiğinin apaçık ortada olduğunu vurguladı. Seçimin terörize edilmeye çalışılacağına işaret eden Soylu, “Bizim yapmamız gereken güveni temin edebilecek adımları atmaktır. Bu da sizin sorumluluğunuzdadır. Bunun için gitmedik yer bırakılmayacak. Çünkü bu memleket bunun acısını çok çekti. Onlar istiyorlar ki, terör örgütünün talimat verdiği adamlar görev yapsınlar, istedikleri gibi tehdit etsinler, biz de aval aval bakalım. Öyle bir Türkiye kalmadı, herkes bunu böyle bilsin. ‘Terör örgütüne yaranacağım’ diye söz söylemeye çalışanlara güvenlik gereği olarak gerekli cevabı vermek zorundayız, vatandaşımız da kendi hür iradesiyle oyunu verecektir. Eski Türkiye manzaralarını ve alışkanlıklarına kendi zihinlerinde tekrar yaşatmak isteyenler hep olacaktır. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız” dedi.



24 HAZİRAN SEÇİMLERİ DAHA FARKLI

Geçen yıl referandum nedeniyle gerçekleştirdikleri bölge toplantılarına bu yıl da devam ettiklerini anlatan Bakan Soylu, “Tüm arkadaşlarımız kendi görev süreleri dahilinde başka seçimlerde de sorumluluk üstlenmiştir. Ancak 24 Haziran seçimlerinin mahiyeti daha farklıdır. Bu yeni hükümet sisteminin ilk seçimi olacak. Bu nedenle de mevzuat itibariyle de bir takım yenilikler söz konusu. Yaşanan gelişmelerden, yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki daha ağır bir sorumluluk bizi beklemektedir. Haliyle her zamankinden daha büyük bir dikkat ve özen göstermeliyiz. Seçim halkın seçimidir, işin siyasi açıdan sonuçları bizim bakanlık olarak görevimiz dışındadır. Bizim görevimiz vatandaşın özgür iradesini herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sandığa yansıtacak ortam oluşturmaktadır. Çalışmalarımızın ve seçimlerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“18 YAŞ ALTINDAKİLERİN MATERYAL DAĞITMASI YASAK”

Seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim materyali dağıtmasına izin verilmemesinin bu seçimin kararlarından olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, “Çünkü bu çalışmalarda kişiler bazen heyecanları dolayısıyla aşırı tepkisel olabiliyorlar. Gerginlikler oluşabiliyor. Mahallenin çocuklarının eline bir partinin broşürlerini verip tanımadığı kişilere gönderebiliyorlar” ifadelerinde bulundu.



“KOLLUK KUVVETLERİNİN İZİNLERİ KALDIRILACAK”

Seçim gününde tüm kolluk kuvvetlerinin izinlerinin kaldırılacağını anlatan Bakan Soylu, “Emniyet personeli, jandarma ve güvenlik korucuları ile birlikte 531 bin personel görevinin başında olacaktır. 74 helikopter ve insansız hava araçları da görev alacaktır. Küçük insansız hava aracı olarak tabir ettiğimiz droneler de kullanılacaktır. Olası provokatif eylemlere iliştin tüm birimlerdeki personeller tam kapasite ile görevlerinin başında olacaktır. Özellikle oy kullanılan yerlerde görev alacak personellerimize hizmet için eğitim verilecektir. Size bir seçim güvenliği genelgesi gönderdik. Arkadaşlarımız bu çalışmaları baştan sona kadar anlatan bir kitapçık hazırladı. Ve yine her gün YSK’nın çıkardığı kararları ve genelgeleri gönderiyoruz. Elimizde böyle bir bilgi notu sürekli olarak bulunmalıdır. Yapılacak hatanın, atlanan maddenin telafisi mümkün değildir. Seçim günü üzerlerinde silah bulunanların binalara girmesine izin verilmeyecek. Üzerinde propaganda etkisi olan amblem ve rozet bulunanlara da izin verilmeyecektir. Mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına, sandık torbalarının olduğu depolarının aydınlatılmasına ilişkin tedbirler alınacaktır. 16 Nisan’da hiçbir tartışma olmadı. Ama Allah muhafaza bir elektrik kesintisi tartışması başlamamalıdır, tedbir alınmalıdır. Yukarıdan aşağı aydınlatma ve tüm kameralar kontrol edeceğimiz hususlardan bir tanesidir. Seçim herhangi bir aksiliğin telafi edilemeyeceği bir hadisedir. Biz merkezden YSK ile sürekli irtibatta bulanacağız ve gelen bütün bilgileri teker teker size aktaracağız. Gerek seçim kanunu gerekse YSK’nın ortaya koyduğu talimatların tamamı arkadaşlarımız tarafından gerek valiliklerimiz gerek güvenlik birimlerimiz tarafından takip edilmelidir” ifadelerinde bulundu.

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