Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı yanında 20 Ekim’de kapılarını açan fuarda Türkiye’nin birbirinden farklı ve güzel yöresel ürünleri, lezzetleri ve tatları Malatya lıların hizmetine ve beğenisine sunuldu.

50 İLDEN 100 FİRMA

Malatya İl İl Yöresel Ürünler Fuarını 7’den 70’e herkes ziyaret etti. 50 ilden katılan 100 firmanın Türkiye’nin farklı yöresel ürünlerini sunduğu fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken vatandaşlar ve firmalar fuardan son derece memnun kaldı. Fuarı değerlendiren vatandaşlar, Türkiye’nin bütün lezzetlerini ve ürünlerini fuarda görme ve tatma fırsatı yakaladıklarını söyleyerek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Kültür A.Ş’ye teşekkür ettiklerini ifade etti. Fuarın çok güzel geçtiğini söyleyen vatandaşlar, fuarın her sene düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Fuara yoğun bir katılımın olduğunu ve bundan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden katılımcı firma yetkilileri ise, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundular.

“BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın ise, Türkiye’nin 50 iline ait 100 firmanın yöresel ürünlerinin fuarda sergilenip satışa sunulduğunu söyledi. Akın, “Gerçekleştirmiş olduğumuz kültürel etkinliklerimize ve fuarlarımıza desteklerini esirgemeyen başta Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz İl İl Yöresel Ürünler Fuarımıza ilgi gösteren herkese ve açıldığı günden itibaren ziyaret eden Malatyalı hemşehrilerimize de şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

İHA