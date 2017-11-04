50 İLDEN 100 FİRMA
Malatya İl İl Yöresel Ürünler Fuarını 7’den 70’e herkes ziyaret etti. 50 ilden katılan 100 firmanın Türkiye’nin farklı yöresel ürünlerini sunduğu fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken vatandaşlar ve firmalar fuardan son derece memnun kaldı. Fuarı değerlendiren vatandaşlar, Türkiye’nin bütün lezzetlerini ve ürünlerini fuarda görme ve tatma fırsatı yakaladıklarını söyleyerek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Kültür A.Ş’ye teşekkür ettiklerini ifade etti. Fuarın çok güzel geçtiğini söyleyen vatandaşlar, fuarın her sene düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
Fuara yoğun bir katılımın olduğunu ve bundan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden katılımcı firma yetkilileri ise, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundular.
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