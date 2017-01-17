17 Ocak 2017 Salı

Yöresel kilim dokumacılığı yaşatılıyor

Unutulmaya yüz tutmuş el dokuma kilimler, açılan kurslarla yaşatılıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı’nda düzenlenen Yöresel Kilim Dokuma Kursu sonunda sergi açıldı.

17 Ocak 2017 Salı 12:41
Yöresel kilim dokumacılığı yaşatılıyor

  Serginin açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hasan Alıcı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit, İş-Kur İl Müdürü Vahap Toman, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Lütfü Hangün ile muhtarlar ve kursiyerler katıldı. Kursta üretilen dokuma bayrak, usta öğretici Bahriye Alabacak tarafından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay’a takdim edildi. Törende daha sonra açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.

87 DOKUMA SERGİLENDİ
  Yöresel Kilim Dokuma, diğer adıyla Çıpıt Sergisi’nde 99 iş gününde üretilen 87 adet dokumanın yer aldığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, İş-Kur ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurs süresince de kursiyerlere ücret ödendiği kaydedildi. Unutulmaya yüz tutan el sanatlarından olan çıpıt dokumanın, düzenlenen kursla yaşatılmasına katkı da sunulmuş oldu. Yöresel Kilim Dokuma Kursunda hem meslek öğrenme hem de kurs süresince aile bütçesine katkıda bulunma fırsatı yakaladıklarını belirten ve tamamı bayanlardan oluşan kursiyerler, yetkililere teşekkür ettiler.

HABER MERKEZİ
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