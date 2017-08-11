Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’nin kuruluşuna 6 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verildiğini kaydeden TÜFENKCİ, yürürlüğe konulan Yönetmelikle Ürün İhtisas Borsasının kuruluş, faaliyete geçme ve işleyiş süreçlerinin düzenlendiğini belirtti.

Bakan Tüfenkci, “Türkiye Ürün İhtisas Borsası elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği, uluslararası düzeyde faaliyet gösterecek bir borsa olacaktır. Merkezi Ankara’da olmak üzere 100 milyon TL sermaye ile kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası için Ülkemizin tarım ürünleri piyasalarının ve sermaye piyasalarının önde gelen kurum ve kuruluşları ile bankaları güçlerini birleştirmiştir” dedi.

DÜNYANIN LİDER ÜLKELERİNDEN BİRİ OLACAK

Ürün İhtisas Borsasının kurulmasının, ülkemizin tarım ürünleri piyasası için devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Ürün İhtisas Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı tamamen elektronik ortamda hızlı ve güvenilir biçimde tek bir platformda yapılacaktır. Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu gelişmiş bir tarım ürünleri piyasası oluşacak ve tarımsal piyasalar ile finansal piyasaların entegre olması sağlanacaktır. Tarım ürünleri piyasamızın daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesiyle birlikte ülkemiz tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek ve tarım ürünleri piyasasında dünyanın lider ülkelerinden biri olacaktır” şeklinde konuştu.

HERKES FAYDALANABİLECEK

Bakan Bülent Tüfenkci, ayrıca, Ürün İhtisas Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte üreticiler, tacirler, sanayiciler ve bu kişilerin yanı sıra bu piyasada işlem yapmak isteyen herkesin, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın bu borsada elektronik ürün senedi alım satımı yapabileceğini ve elektronik ürün senetlerinin, altın, döviz, hisse senedi gibi bir yatırım aracı olarak kullanılabileceğini kaydetti.

LİSANSLI DEPOCULUK

Lisanslı depoculuk sisteminin geldiği aşama ile ilgili de bilgiler veren Tüfenkci; “Lisanslı depoculuk sistemi ülkemizde hızla gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Bu güne kadar toplam 91 adet şirkete Bakanlığımızca lisanslı depo işletmesi kuruluş izni verildi ve kuruluş izni alan şirketlerden 32 adedine de lisans vererek faaliyete geçirdik. Gelinen aşamada lisanslı depo kapasitemiz 1 milyon 363 bin 300 tona ulaştı. Son bir yılda şirket sayısında ve depo kapasitesinde yüzde 100’ün üzerinde artış sağladık. İnşallah Ürün İhtisas Borsasının da faaliyete geçmesiyle lisanslı depoculuk sistemi daha da büyük bir hızla gelişecektir” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

HABER MERKEZİ