YONCALI BARAJI TALİMATI

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, geçtiğimiz hafta Malatya'ya bir ziyaret gerçekleştiren Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Malatya ziyaretinin ayrıntılarını basın ile paylaştı. Koca, Bakanın Malatya ziyaretinde üreticilerin sorunlarının çözümümü konusunda ciddi katkı sağladığını belirtti.

Bakanın Malatya'ya müjdelerle geldiğini belirten Koca, Malatya'da hayata geçen bazı önemli çalışmaları da tek tek anlattı.

BAKAN GELMEDEN SORUNLARI DİNLETTİRDİ

Bakanın Malatya ziyaretine kapsamlı bir hazırlık yaptığını vurgulayan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Bildiğiniz gibi 12 - 13 Ekim Cuma-Cumartesi günleri Tarım Orman Bakanımız Malatya'mıza bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaretin yaşadığınız olumlu sonuçlarını sizlerle paylaşmak istedik. Sayın Bakanımızın Malatya ziyaret programı kesinleştiğinde, kendilerine Malatya'nın bakanlıkla ilgili talep beklenti ve problemlerini iletmiştik. Sayın Bakanımız iletilen konularla ilgili kendisine iletilen konularla ilgili, Bakanlık üst düzey yöneticilerini kendisi gelmeden iki gün önce Malatya'mıza göndererek, ilgili kurum oda birlik ve sektör temsilcileriyle yöneticilerin birebir görüşmelerine imkan sağladı. Eğer bu güzel bir gelişme ile güzel bir çalışma yöntemi idi. İlgili oda temsilcileri, kuruluş temsilcileri, sektör temsilcileri, daha doğrusu tarım paydaşları, tarım ve orman paydaşları bakanlığımızın üst düzey yöneticileri ile bir görüşme imkanı buldular. İlk elden neden sorunlarını problemlerini beklentilerini iletme imkanı buldular” ifadelerinde bulundu.

YAZIHAN'DA HAYVANCILIK OSB KURULDU

Bakanın Malatya programı hakkında konuşan Koca, “Sayın Bakanımızın Malatya ziyareti iki güne yayılan bir programdan oluştu. Bu programda bizlerle paylaşılan güzel gelişmeler doldu. Bunlardan birincisi Yazıhan'da kurulan, artık kuruluşu tamamlanan tarıma dayalı Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluşu oldu. Bu kuruluş Organize Sanayi Bölgesi Tarıma Dayalı Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi şu anda resmen kuruluşunun tamamlanmış durumda. Yaklaşık 3 bin 180 dönüm arazi üzerinde, 165 işletmeye yer verilebilecek. 20 bin büyükbaş hayvan kapasiteli bir Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Kuruluş aşaması tamamlandı İnşallah sanayi bölgemizde, kesimhane parçalarını yapıldığı belki satışının yapıldığı yerlerimiz idare binaları, veteriner hizmetleri, veterinerlik hizmetlerinin verildiği teşkilatımız Binalarımız ve yem üretecek tesislerimiz de bu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alacak” sözlerini kaydetti.

YAZIHAN'DA SERACILIK ÇALIŞMASI

Yazıhan'da seracılık konusunda çalışmaların yapıldığını belirten Koca, “İkinci bir müjde, Sayın Bakanımız bizlerle paylaştı yine Yazıhan ilçemizde tarıma dayalı seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Bu da bu iş için elverişli seracılık için en elverişli yer Kuruçay Havzasında yer alacak İnşallah. Onun için de daha önce Valiliğimize yaptırılan fizibilite çalışmalarının, çok olumlu bir şekilde sonuçlandığını sizlerle paylaşmak isterim. İnşallah Sayın Bakanımızın talimatıyla seracılık tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de yakın zamanda kuruluşunu tamamlamış olacak” ifadelerinin kullandı.

TMO KAYISI ALACAK

Kayısı konusunda önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Koca, "Sayın BHakanımız Toprak Mahsulleri Ofisinin kendi mağazalarında satılmak üzere kayısı alımı yapması talimatı verdi. Belki ilk etapta küçük takımlar küçük miktarlar olabilir ama bu Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı ile ilgilenmesi yönünde ciddi bir adım olarak düşünülebilir, ileride lisanslı depoculuk faaliyete geçtiğinde, Malatya'da şu anda kurulma aşamasında olan lisanslı depoculuk faaliyete geçtiğinde Toprak Mahsulleri Ofisinin büyük miktarlarda kayısı alımının da önünün açılmasına vesile olacaktır" sözlerine yer verdi.

YONCALI BARAJI VE SULAMA SORUNLARI

Yoncalı Barajı'nın gündeme geldiğini belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan büyük projelere desteğinin devam edeceği yönünde özellikle Yoncalı Barajı'nın sulama kanalları projesi bir an önce bitirilmesi talimatları oldu. Bu talimatla Yoncalı Barajı da çiftçilerimizin tarımla uğraşan hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Verimlerin arttırılması yönünde ciddi katkı sağlayacak. Sadece Yolları Barajı değil, diğer sulama projelerine de desteklerinin devam edeceğini, onların da bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Sayın Bakanımızın bu olumlu yaklaşım da bizi memnun etti” diye konuştu.