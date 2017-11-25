Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yoncalı sulaması isale tüneli işine 25 Kasım 2016 tarihinde başlanılmıştır. Tünel giriş kısmında kazı çalışmaları tamamlanmış, beton çalışmaları ise devam etmektedir. Kazı çalışmaları Tünel Delme Makinesi (TDM) ile yapılacak olup makine tek taraflı olarak girecek ve diğer uçtan çıkacaktır. Dolayısıyla çift ağızdan çalışma yapılmayacaktır” denildi.

BOZTEPE RECAİ KUTAN BARAJI SULAMASI

Boztepe Recai Kutan Barajı Sulaması ile ilgili olarak ise, “3 bin 330 ha alan sulamaya açılarak halkın hizmetine sunulmuştur. Cazibeyle sulama yapılacak olan 5 bin 720 ha alan ise 2017 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır. İşte sıkıntı bulunmamaktadır ve Yazıhan’ın bakir toprakları sulu tarıma kazandırılacaktır. Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması işinde bin 600 ha alan sulamaya açılmıştır. Kalan 2 bin 400 ha alanın çalışmaları yüzde 95 seviyesinde olup 2017 yılı sonu itibariyle iş tamamlanacak ve Malatya’nın bir büyük projesi daha halkın hizmetine sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

ETKİLİ HİDROLOJİK KURAKLIK

DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“Malatya ili genelinde 2016 yılı kış ve 2017 yılı bahar aylarında yağışlardan dolayı etkili hidrolojik kuraklık yaşanmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde, bazı yöre çiftçilerinin hatta müdahale ederek arıtılmamış suyu almak suretiyle sulama yaptıkları tespit edilmiş olup bir süre bu suyu sulamada kullandıkları belirlenmiştir. Söz konusu kırılan kollektör hatları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Maski Genel Müdürlüğü tarafından kapatılmıştır.

Şahnahan A Sulama Kanalının suyu, Beylerderesi üzerinde inşa edilen Şahnahan Regülatörüdür. Ancak Beylerderesi üzerinde bulunan 3 adet mahalli bentlerin sulama suyuna müdahale edilmesi, kanal kapasitelerinin yükseltilmesi nedeniyle regülatöre kurak periyotlarda yeterli sulama suyunun gelmemesinden dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. Şahnahan A Sulama Kanalı 2. Organize Sanayi Bölgesinden sulama suyu almamaktadır.

23 ADET BARAJIN PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

DSİ olarak şehrimizin su sıkıntısı çekmemesi adına son 15 yılda çok sayıda tesis hizmete alınmıştır. Son 14 yılda; 6 baraj ve gölet inşa edilmiş, 233 bin 190 dekar arazi sulamaya açılmış, çiftçilerimize yıllık 140 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Yaşanan kuraklığın önüne geçmenin en önemli çözüm yolunun depolama tesisi inşa etmek olduğunu bilen Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki dönemde şehrimizde 14 adet barajın inşaatını tamamlayacaktır. Yoncalı Barajı, Yeşil Vadi (Beylerderesi) Barajı, Darende Ayvalı Barajı, Doğanşehir Elmalı Barajı, Hekimhan Budaklı Barajı, Hekimhan Karadere Barajı, Kuluncak Karaçayır Barajı, Hekimhan Kurşunlu Barajı, Merkez Yaygın Barajı, Kuluncak Bicir Barajı, Doğanşehir Erkenek Barajı, Akçadağ Taşevler Barajı ve Darende Çınarköy Barajı inşaatı devam eden projelerdendir. Ayrıca 23 adet barajın proje çalışmaları devam etmektedir. Sulama konusuna gelindiğinde ise 14 adet tesisimiz inşa, 39 adet sulama tesisimiz ise proje aşamasındadır.

Baraj ve gölet projelerimiz devam ederken acil ihtiyacı karşılama kadına yeraltı suyu temini çalışmalarımız da devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde Çerkezyazısı ve Derme ilave sulama sahası içerisinde 36 adet YAS kuyuları açılmaya başlanılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 2018 yılında Şahnahan Sulamalarına takviye amaçlı 20 adet YAS kuyusu açılması planlanmaktadır.”

HABER MERKEZİ