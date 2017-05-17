Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Malatya İl Yönetimi değişikliğe gitti. Yeni İl Yönetimi belirleyen TEÇ-SEN, sendikal faaliyetlerde Malatya da etkin sendika olma yolunda ilerleyecek. BUSABAH’a konuşarak gelecekteki faaliyetleri hakkında bilgiler veren TEÇ-SEN İl Başkanı Ferdi Öğüt, sendika üyelerinin verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanıp eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmek yolunda her türlü mücadeleyi tüm zorluklara rağmen vermeye devam edeceklerini söyledi.

‘SÖZÜMÜZ ODUN OLSUN HAKİKAT OLSUN TEK’ DEDİK

İlerleyecekleri yolda engellerin olabileceğine dikkat çeken Başkan Öğüt, “Bu yolda engeller olabilir, dikenler de. Mehmet Akif'in dediği gibi ‘sözümüz odun olsun hakikat olsun tek’ dedik ve bu şuurla hareket edeceğiz. Zamanında görevde yükselme sınavlarının hayal olduğu 10 yılda bir görevde yükselme sınavı yapan bir MEB vardı. Bugün ise neredeyse her yıl en fazla iki yılda bir sınavların yapıldığı bir MEB var. Dün yer değiştirmelerimiz amirin iki dudağı arasında iken, bugün kendi isteğiyle tercih yapan, yer değiştiren eğitim çalışanları var. Dün bizleri tarif etmek için diğerleri vardı, bugün eğitim çalışanları var” diye konuştu.

BİR OLMALIYIZ, DİRİ OLMALIYIZ, İRİ OLMALIYIZ

Dertlerinin, sorunlarının ortak olduğunu vurgulayan Başkan Öğüt, “TEÇ-SEN, eğitim çalışanlarının diriliş, uyanış ve titreyip kendine döndüğü yerdir. Kendine, kadrolarına ve mesai arkadaşlarına yapılan sistemli aşağılama, küçük görme ve dışlama operasyonuna karşı bir başkaldırıdır. Bizim dertlerimiz ortak, sorunlarımız ortak ve acılarımız da ortaktır. O nedenle eğitim çalışanlarının mücadelesi de ortak olmalıdır. Aksini düşünmek, destek olmamak ve bu mücadeleyi zayıflatacak hal ve hareket içinde olmak kendi kadrolarına, mesai arkadaşlarına ve atalarımızın bize aktardığı bilgiye ve binlerce yıllık tecrübesine hakarettir. Bir olmalıyız, diri olmalıyız, iri olmalıyız” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLAR TARAFINI BELLİ ETMELİ

Eğitim çalışanlarının diğer sendikalar ile yaşadığı sorunları da açıklayan Başkan Öğüt, şunları kaydetti:

“Eğitim çalışanları kendisine pul kadar bile değer vermeyen, kendinden biri gibi görmeyen, dışlayan, ötekileştiren ve eğitim çalışanlarına tamamen kapılarını kapatmış bu sözde sendikalara eğitim çalışanları bir cevap verme, zamanı gelmiştir. Eğitim çalışanları artık bir karar vermek zorundadır. Kimin tarafında olacağına, kiminle yola devam edeceğine ve kimin bayrağını taşıyacağına karar vermek zorundadır. Ağzında bir damla su taşıyıp, tarafını belli eden Hz İbrahim’in karıncası misali, eğitim çalışanları da tarafını belli etmelidir. Bizler, sizlerin verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanıp, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmek yolunda her türlü mücadeleyi tüm zorluklara rağmen vermeye devam edeceğiz. Saygınlık ve itibar bayrağı altında başlattığımız bu varoluş mücadelesinde ortaya koyduğunuz onurlu, vakurlu duruşun devam etmesi dileğiyle Tüm Eğitim Çalışanları Sendikamıza katılan tüm dostlara TEÇ-SEN il Yönetimi olarak sonsuz teşekkür ediyorum.”

MUTLU SARIGÜL