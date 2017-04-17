Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, oyunu Yeşilyurt Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda kullandı. Oy kullanma işleminden sonra kısa bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, oyunu kullandığını ve referandumun Türkiye’nin hayrına olacağını umduğunu söyledi.

KENDİ MERAMIMIZI ANLATMAYA ÇALIŞTIK

“Hayır” kampanyasının çok orantısız olduğunu hatırlatan Ağbaba, “Hep beraber bir referandum kampanyası yaptık. Belki yukarıda çeşitli çekişmeler oldu ama vatandaşlar arasında tatsızlık olmaması, bir gerginlik olmaması memnuniyet verici. Biz de herhangi bir gerginlik olmaması için uğraş verdik. Siyasetçilerin görevi gerginlik yaratmak değil, toplumu huzurlu kılmaktır. Herkesin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Tabi bunu belirtirken de şunu söylemek lazım: Bu ‘evet’ ile ‘hayır’ kampanyası çok orantısızdı. Devletin, yerel yönetimlerin tüm imkanları ‘evet’ ile ilgili kullanıldı. Türkiye’de neredeyse ‘hayır’ demek yasaklanmıştı. Ona rağmen biz kendi meramımızı anlatmaya çalıştık. Ben bu sürecin önümüzdeki dönemde Türkiye’nin hayrına olmasını temenni ediyorum. Malatya’ya hayırlı olmasını diliyorum. Umarım Türkiye hep birlikte, gerginlikten uzak, herkesin birbirine hoşgörü ile sevgiyle baktığı bir dönemi yaşar. İnsanlar terörün olmadığı, insanların daha mutlu olduğu bir Türkiye’de yaşar” şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİ UNSURUMUZ FARKLILIĞIMIZDIR

“Bizi biz, Anadolu’yu zengin yapan en önemli unsur farklılığımızdır” diyen Ağbaba, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti herkes için önemli. Biz bu topraklarda barışı, hoşgörüyü devam ettirmeliyiz. Çünkü Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Mevlana gibi insanlar bu topraklara barışı, kardeşliği toprağa ektiler. Biz bu topraklarda aslan ile ceylanı aynı kucakta barış içinde yaşatan bir kültürden geliyoruz. O nedenle birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmadan burada yaşamaya devam etmeliyiz. Malatya’da da aynı şekilde sağcısı, solcusu bu güzel şehirde hep birlikte daha mutlu ve özgür yaşayabilmeliyiz. İnsanların fikirlerinin sorgulanmadığı, tek olmadığı bir Malatya bir Türkiye hayal ediyoruz. Herkesinde buna dikkat etmesi gerekiyor. Bizi biz, Anadolu’yu zengin yapan en önemli unsur farklılığımızdır. Farklı renklerimiz, çizgilerimiz ve farklı görüşlerimizdir. Bu farklılıklarımızı da zenginlik olarak kabul etmeliyiz diye belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN BİR KARARI OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ

Sandıktan “Evet” veya “Hayır” kullanması durumunda tavırlarının ne olacağını söyleyen Ağbaba, “Sandıktan olası bir ‘evet’ çıkması durumunda, çarıklarımızı giyerek yolumuza devam edip Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni korumaya devam edeceğiz. ‘Hayır’ çıkması durumunda hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kutlama yapmayacaktır. Partililerimiz hiçbir şekilde araçlarıyla konvoy yapmayacaktır. Bunu Türkiye’nin bir kararı olarak değerlendireceğiz. ‘Hayır’ oyunu hiçbir şekilde biz çıkardık demeyeceğiz. Türkiye’yi çok seven insanların çaba göstermesi olarak kabul edeceğiz” diye konuştu.







MUTLU SARIGÜL